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Fazıl Say için 1,5 yıl hapis istendi!

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" iddiasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

25 Mayıs 2012 21:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fazıl Say 'ın sosyal paylaşım sitesi twitter'de yazdığı bazı yazılarda, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği iddiasıyla açtığı soruşturmayı tamamladı. 

Cumhuriyet Savcısı Erhan Gülcan tarafından hazırlanan iddianamede, Fazıl Say 'ın suça konu tweetlerine yer verildiği öğrenildi. 

İddianamede, Say hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” iddiasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Fazıl Say hakim karşısına çıkacak. 

Fazıl Say ünlü şair Ömer Hayyam'a ait olduğunu söylediği bazı dizeleri de takipçileriyle twitter'da paylaşmıştı. İddianamede yer alan ve Fazıl Say'ın twitter'da paylaştığı o dizeler.

"Tanrı, uğruna yaşayacağın bir şey mi, öleceğin bir şey mi yoksa hayvanlaşıp öldüreceğin bir şey mi? Bunu da düşün"

"Rakı cennette varsa ve cehennemde yoksa ama chivasregal cehennemde var cennette yoksa? o zaman ne olacak? Asıl Önemli soru bu!!!!"

"Bilmem farkettiniz mi nerde yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı. Bu bir paradoks mu?"

"Müezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. Prestissimmo con fuca!!! Ne acelen var? Sevgili? Rakı masası?"

"Ateistim ve bunu bu kadar rahat söyleyebildiğim için gururluyum"

"Ben ateistim, diğer yarısını bilmem"

"Sanki, memleketin yarısı harbi ateist, diğer yarısı travmatik ateist!"

"Bu akşam çok kişi ateist olmuştur, sağolsunlar"

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