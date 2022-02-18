Fazıl Say: Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek

Piyanist Fazıl Say, klibi ve sözleriyle sosyal medyada tartışılan Tarkan'ın ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak, '' Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek'' değerlendirmesini yaptı.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağolsun içinden geldiğince dökmüş. Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam.'' ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sözleriyle sosyal medyada viral oldu: "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, düş artık yakamızdan"

Şarkının gündem olan sözleri şöyle:

"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim"