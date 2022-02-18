Fazıl Say: Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek

Piyanist Fazıl Say, klibi ve sözleriyle sosyal medyada tartışılan Tarkan'ın ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak, '' Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek'' değerlendirmesini yaptı.
Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağolsun içinden geldiğince dökmüş. Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam.'' ifadesini kullandı.
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TIKLAYIN - Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sözleriyle sosyal medyada viral oldu: "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, düş artık yakamızdan"
Şarkının gündem olan sözleri şöyle:
"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim"