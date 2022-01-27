Fazıl Say, Sezen Aksu'nun Avcı şiirini besteleyecek

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2017'de yılında yayınlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle hedef alınan sanatçı Sezen Aksu'nun eleştirilere yanıt olarak yazdığı 'Avcı' şiirini besteleyeceğini duyurdu.

Say, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şiiri bestelemeyeceğini, ondan izin aldığını söyledi.

Say ayrıca, Aksu'nun "en anlamlı şiiri" olarak nitelendirdiği Avcı şiirine, 2023 için hazırladığı 'Kadın Şairler' adlı projesinde yer vereceğini de belirtti.

Say'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için.

Bir 'kadın şairler' projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbetteki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri... Çalışmaya."

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Aksu'nun Avcı şiiri şöyle: Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım…. Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım… Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Aksu daha sonra "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şiirini paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.

Erdoğan, 26 Ocak'ta yaptığı açıklama ise, "Çok açık ve net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Benim ordaki ithamımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak, insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine laf edilmesine müsaade etmem. Burada Meryem validemize de aynı şekilde, burada hakaret var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim" ifadelerini kullanmıştı.

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