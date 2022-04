Fazıl Say, Rus orkestra şefi Valery Gergiev'in görevden alınmasını eleştirdi: Putin'in dostu ama savaş kararını veren o değil ki

Ünlü piyanist Fazıl Say, Rusya’nın yıldız orkestra şefi ve Vladimir Putin’in yakını Valery Gergiev'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamamasının ardından görevden alınmasını eleştirdi.

Say, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bu tarz tepkileri ben iyi bulmuyorum. Gergiev iyi bir orkestra şefi. Bırakın sanatını yapsın. Evet Putin ile uzun yıllardır dostluğu olan bir sanatçıdır, ancak savaş kararını veren Gergiev değil ki. Herkes şaşkın ve herkes tepkiyi yanlış yerlere vuruyor sanki?" dedi.

Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şefi Valery Gergiev görevden alınmıştı. 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını kınaması için 24 saat süre vermişti.

Gergiev’in menajeri de pazar günü onunla çalışmayı bıraktığını açıklamıştı.

1996’dan beri her yıl Gergiev festivali düzenleyen Rotterdam Filarmoni Orkestrası da Gergiev, Putin’i desteklediği sürece kendisine ev sahipliği yapmayacaklarını açıklamıştı.