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Kültür-Sanat

Fazıl Say İzmir'den de alkış aldı

İZMİR, (DHA)- BESTECİ ve piyanist Fazıl Say, 'Yürüyen Köşk-Atatürk Anısına Opus 72' adlı yeni eserini İzmirli sanatseverler için seslendirdi

16 Ocak 2018 12:42

İZMİR, (DHA)- BESTECİ ve piyanist Fazıl Say, \'Yürüyen Köşk-Atatürk Anısına Opus 72\' adlı yeni eserini İzmirli sanatseverler için seslendirdi.
Say, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde düzenlenen konserde İzmirlilerle buluştu. Atatürk\'ün Yalova\'daki Millet Çiftliği\'ndeki çınar ağacı ve köşkün hikayesini melodilere dönüştüren Say, yeni eseri \'Yürüyen Köşk Atatürk Anısına Opus 72\'yi İzmirli sanatseverler için seslendirdi. Konserde ayrıca Beethoven ve Chopin gibi ünlü bestecilerin eserlerini de yorumlayan Say\'ı, sanatseverler ilgiyle izledi.

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