Fazıl Say'ın yeni kitabı Suya Yazılan okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

T24 Haber Merkezi

Dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say'ın yeni kitabı Suya Yazılan, 28 Ağustos'tan itibaren tüm kitapçılarda ve çevrimiçi platformlarda satışa sunulacak.

Kitap, ACMZONE web sitesinde ön siparişe sunuldu.

ACM bünyesindeki Romancı Yayınevi etiketli 'Suya Yazılan', Say'ın müzikteki birikiminin yanı sıra anılarını, düşüncelerini, hayata dair tecrübelerini, kültür sanat hayatı üzerine fikirlerini, dünya görüşünü ve hayallerini paylaştığı yazılardan oluşuyor.

Kitapta ayrıca son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını döneminde sanatçının süreci nasıl yaşadığını, üretimini, yaşamından kesitleri paylaştığı yazılar da yer alıyor.