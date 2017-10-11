Fazıl Say, İKÜ sahnesinde

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Odiyoryumu, yeni sanat yılını Piyanist-Besteci Fazıl Say ile açıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM), yeni sanat yılını 2016 yılında Almanya’da,sanat camiasının en prestijli ödüllerden Beethoven Akademisi’nin düzenlediği \'Uluslararası Beethoven Ödülü\'nü alan Piyanist-Besteci Fazıl Say ile açıyor.

‘Dostluk, Barış, İnsan Hakları, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleştirme Ödülü’ olarak da bilinen ödülün, sadece Beethoven’ı iyi yorumlaması nedeniyle değil, onun ideallerinin de bir savunucusu olarak takdir görmesi nedeniyle de hak kazanan Fazıl Say, AOSM’de gerçekleşecek konserde, Ludwig van Beethoven sonatlarının yanında onun ideolojisi doğrultusunda kendi besteleriyle de seyirci ile buluşacak.

\'Beethoven ile Fazıl Say\' adıyla düzenlenecek konser, 24 Ekim Salı akşamı saat 19.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

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