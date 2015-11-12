Duruşmaya gitmeyen Fazıl Say için hâkim; konser salonuna gider, orada ifadesini alırız

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle karşılıklı davaları olan Ali Emre Bukağılı'ya "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, hakimin, 3 celsedir duruşmaya gelmeyen Fazıl Say için kullandığı "Konser salonuna gider, orada ifadesini alırız" esprisi damgasını vurdu.

DHA’dan Arzu Kaya’nın haberine göre, Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Fazıl Say mazaret bildirerek katılmazken, şikayeti Ali Emre Bukağılı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Bukağılı, Fazıl Say'ın kendisine sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiğini savunarak, "Beni rencide edici sözler söyledi. Kendisinin takipçi sayısı da dikkate alındığında rencide oldum. Söz konusu paylaşımlar eleştiri mahiyetinde olsaydı bunu şikayet konusu yapmazdım" dedi. Say'ın avukatı Ayşe Saçan ise müvekkilinin konseri olduğu için duruşmaya katılamadığını söyleyerek, bir dahaki duruşmada ifade vereceklerini belirtti.

Son kez mazeretli kabul edildi

Fazıl Say'ın 3. kez mazeret bildirerek gelmediği duruşmada, mahkeme, sanatçının son kez mazeretinin kabul edilmesine karar verdi. Say'ın bir dahaki celse duruşmada hazır edilmesini, aksi takdirde hakkında zorla getirme kararı verileceği uyarısında bulunan mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.

"Konser salonunda ifadesini alırız"

Duruşmanın bitmesinin ardından, Ali Emre Bukağılı'nın avukatı Fatih Doğan hakime dönerek, Say'ın bir dahaki celse de gelmemesi durumunda yakalama kararı çıkarılmasını talep edeceklerini söyledi. Bunun üzerine mahkeme hakimi Seher Başar da, espri yaparak, "Biz de hep beraber konser salonuna gider, orada ifadesini alırız" dedi.

İddianameden:

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fazıl Say'ın geçtiğimiz yıl Nisan ayında Twitter üzerinden Ali Emre Bukağılı'ya yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirtildi. Fazıl Say hakkında, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.