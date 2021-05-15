Fazıl Say'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'aşılandım' videosuna tepki: Utanç bu utanç!

Piyanist Fazıl Say, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesabından paylaştığı skandal videoya, "Yahu çok ayıp bu be! Utanç bu utanç!" sözleriyle tepki gösterdi.

Say, Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ilişkin olarak da, "Turizm konusunu bilmiyorum da (Turizm buysa boşver turizmi de zaten ) 'kültür' kelimesi ile bu adamın bir daha yan yana gelmemesini ben şahsen temenni ediyorum kardeşim!!!" yorumunu yaptı.



Ne olmuştu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.

TIKLAYIN | Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak!

TIKLAYIN | Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal 'Ben aşılandım' maskeli videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

TIKLAYIN | Kültür ve Turizm Banlığı'nın skandal videosunu Serdar Erener'in Alameti Farika ajansı mı çekti?





