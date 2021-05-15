Fazıl Say'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'aşılandım' videosuna tepki: Utanç bu utanç!
"Şu Mehmet Ersoy'un “kültür” kelimesi ile bir daha yan yana gelmemesini ben şahsen temenni ediyorum!"
15 Mayıs 2021 10:40
Piyanist Fazıl Say, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesabından paylaştığı skandal videoya, "Yahu çok ayıp bu be! Utanç bu utanç!" sözleriyle tepki gösterdi.
Say, Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ilişkin olarak da, "Turizm konusunu bilmiyorum da (Turizm buysa boşver turizmi de zaten ) 'kültür' kelimesi ile bu adamın bir daha yan yana gelmemesini ben şahsen temenni ediyorum kardeşim!!!" yorumunu yaptı.
Ne olmuştu?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.