Fazıl Say’dan 8 portre beste: Müziğimle onları anlattım

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sekiz portre bestenin hazır sayıldığını belirterek, "8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak.." paylaşımını yaptı.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni besteler hazır sayılır... Bu serinin adı: PORTRELER opus 101. Piyano ve flüt için. 2022. Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım. 8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım. Ve tabii ki flüt Bülent Evcil.” ifadesini kullandı.

Fazıl Say'ın adına beste yaptığı isimler ise şöyle: Tarık Akan, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, babası Ahmet Say, Şarık Tara, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı ve Fikret Otyam.