Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde dünya ve Türkiye prömiyeri yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 49. İstanbul Müzik Festivali'nde 19 Ağustos Parşamba akşamı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, "Doğanın Sesi" başlıklı konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos'tan itibaren, İstanbul'un açık hava mekânlarının yanı sıra vapur ve parklarda düzenlenecek konserlerle, festival coşkusunu tüm şehre yaymaya hazırlanıyor.

Fazıl Say'dan doğaya saygı

Müzikseverlerin uzun bir aranın ardından özlem gidereceği 49. İstanbul Müzik Festivali ikinci gününde, Mercedes-Benz'in desteğiyle çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Konserde günümüzün en başarılı sanatçılarından, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, doğaya ve yaşama adadığı yepyeni bir programla izleyici karşısına çıkacak.

19 Ağustos Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konserde Say'a, bu yıl Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne (ICMA) de aday gösterilen, Say'ın tüm keman eserlerini kapsayan albümünde birlikte çalıştığı keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile üç ECHO Klassik ile Diapason d'Or gibi ödüllerin sahibi casalQuartett eşlik edecek.

Keman sanatçısı Friedemann Eichhorn

Saat 20.00'de başlayacak "Doğanın Sesi" başlıklı konser, programıyla festivalin "Başka Bir Dünya Mümkün" başlıklı temasına en çarpıcı yanıtlardan birini verecek. Piyano, keman, viyola ve viyolonsellerin doğaya ve yaşama ses vereceği gecede, bir Türkiye bir de dünya prömiyeri izleyicilerle buluşacak.

Say'ın "en iyi eserim" dediği Yeni Hayat dünya prömiyerini yapacak

Fazıl Say'ın Kaz Dağları isimli keman ve piyano sonatının Türkiye prömiyeri; pandemi döneminde bestelediği ve "en iyi eserim" diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı Yeni Hayat'ın ise dünya prömiyeri festivalde gerçekleştirilecek.

Konserde ayrıca Say'ın, Atatürk'ün Yalova'da bulunan Millet Çiftliği'ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikâyesini konu alan Yürüyen Köşk isimli eserinin yanı sıra Brahms ve Barber'dan eserler de seslendirilecek.

Konser biletleri passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) temin edilebilir.

casalQuartett