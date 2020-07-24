Fazıl Say: Büşra Kayıkçı etrafındaki 'o mahalle bu mahalle' tartışması bırakılsın; müzik, insanın kendini ifade etme şeklidir

Ünlü piyanist Fazıl Say, başörtülü olduğu gerekçesiyle bazı insanlardan tepki gören piyanist Büşra Kayıkçı'yı çok yetenekli bulduğunu belirterek, ''Büşra etrafındaki 'o mahalle bu mahalle' tartışmasını bir kenara bıraksınlar, ve şunu unutmasınlar; müzik insanın kendini ifade etme şeklidir” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla genç müzisyene destek veren Say, şunları söyledi:

''Büşra’nın sayfasını ziyaret ettim bu sabah, çaldıklarını dinledim, ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum, önemli olan müzik sevdasıdır, tutkudur, emektir, bunu hissediyorum.

Tavsiye ederim, siz de dinleyin.

Büşra etrafındaki 'o mahalle bu mahalle' tartışmasını bir kenara bıraksınlar, ve şunu unutmasınlar 'müzik insanın kendini ifade etme şeklidir'

İzin verin, sanatını yapsın, kendini iyi ilerletmesi için, daha çok üretmesi için müziği iyi bilen yol göstericileri onun en büyük yardımcısı olur.

Hiç bir siyasete malzeme edilmemesini dilerim.

Siyaset, müzikten uzak durmalı, “sansür” doğaya aykırı, ama “suistimal” de doğaya aykırı.

Büşra müzik dünyasının insanı olarak ilerlemeli.''

Ne olmuştu?

Piyanist Büşra Kayıkçı'nın, sosyal medya hesabında 27. İstanbul Caz Festivali'nde genç cazcılar arasına seçildiğini duyurduğu paylaşıma bazı kullancılardan tepkiler gelmiş; "Müslüman'ın cazla alakası ne?" yorumları yapılmıştı. Büşra Kayıkçı gelen tepkiler üzerine, "Destekler ve tebrikler için çok teşekkür ederim. Geri kalanlarıyla ilgilenmiyorum" demişti.