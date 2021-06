Fazıl Say: Bu ülkenin tuhaf starları, Genco Erkal en çok sizi savunuyor; haberiniz var mı, paylaştınız mı, savundunuz mu, göremedim!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün adliyeye giderek ifade veren usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a destek olmayan "starları" eleştirdi. Say Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Genco Erkal 83 yaşında. Bir Efsane... Sizi savunuyor. Sizin hayatınızı. Geleceğinizi. Bu ülkenin aydınlık geleceğini... Sevgili 'star'lar... Sizi de... Aslında en çok sizi savunuyor. Haberiniz var mı? Paylaştınız mı? Savundunuz mu? Her yere baktım hiç bir şey göremedim. Bu beni tedirgin ediyor gençler..." dedi.

Say, paylaşımın devamında "Beni dinleyin, lütfen. Duyarlılığa çağırıyorum sizi. Her konuda... Özgürlüğe. Bir olmaya" çağrısı yaptı.

TIKLAYIN | Genco Erkal "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla ifade verdi: Bu acımasız düzene karşıyım!

Fazıl Say'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Takipçi sayısı 20 milyon üzeri olanlar...

Takipçi sayısı 10 milyon üzeri...

5 milyon...

1 milyon üzeri...

100.000 üzeri...

Starlar...

Bu ülkenin starları.

Bir saniye okuyun yazdıklarımı.

Hayır kızmayacağım hiç birinize.

Dizi oyuncuları, popüler kültür müzisyenleri vesaire...

Sanatçı?

Hayır çoğu değiller.

Bazıları ama sanatçıdır. Bazıları hatta deli gibi iyi sanatçıdır.

İstisnalar yürür...

Severiz onları.

Bilmiyorum neden ben de severim bazılarını.

Özellikle FARKINDALIK ile ilgili gönüllü olanları.

Tüm ailem sever onları.. Dostlarım da..

sanatçı olma olmama gibi dertleri olmayanlara gelince;

(Hatta öyle bir iddiaları yoktur, bu bir suçlama gibi anlaşılmasın.)

-Ama star?

Evet... Gerçekten star olanları var...

-Geçici star?

Evet... Belki..."

"Sizi savunuyor, sizin hayatınızı"

"Bugün; Genco Erkal ifadesini verdi. Bu ülkede demokrasi için, demokrasi uğruna da muhalif olduğu için.

Ben de yaşadım.

Hayyam retweet filan... Hayatımın 5-6 yılı gitti emin olun...

Oh; son 100 yılı kapsayan tarihimizde;

Çok sanatçı yaşadı.

Taa Nazım'dan başla saymaya... Sabahattin Ali'sinden günümüze...

Benimki çok hafif onların yanında.

Sıkıntı yok...

Genco Erkal 83 yaşında.

Bir Efsane...

Sizi savunuyor.

Sizin hayatınızı.

Geleceğinizi...

Bu ülkenin aydınlık geleceğini...

Sevgili "star"lar... Sizi de...

Aslında en çok sizi savunuyor.

Haberiniz var mı? Paylaştınız mı? Savundunuz mu?

Her yere baktım hiç bir şey göremedim. Bu beni tedirgin ediyor gençler..."

"Duyarlılığa çağırıyorum"

"İşte bu noktada kızmaya başlıyorum.. Yok yok... kızmıyorum... içerliyorum...

Biraz üzülüyorum...

Hadi..

Hadi..

Hadi bir bütün olun değerlerinizle. Hür ve özgür olun. Geniş ve gelecekten yana olun.. Bu sizi toplumla da bütünleştirecek. Sahip çıkın toplumun değerlerine..Kendi özgürlüğün bu. Toplumun genişliğindeki kendi özgür alanın, zaten, seni sen eden yahu!!

Bu kadar milyon insan etki alanınızda; kuklalaşmak- robotlaşmak- e? 3-5 seksi foto uğruna mı? Sadece bu mu? Yapmayın.. Bunu bu topluma yapmayın...

Şu gün; çok daha fazla ihtiyaç var size... Salgında da... Ülke imajında ve sağduyularda... Maddi manevi sıkıntılarda her şeyde...

ÇOK! Lütfen... Beni dinleyin, lütfen. Duyarlılığa çağırıyorum sizi. Her konuda... Özgürlüğe. Bir olmaya."