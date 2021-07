Fazıl Say: Boğaziçi direnişinde yapılan hukuk dışıdır, Feyzi Erçin hocanın yanındayız

Piyanist Fazıl Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin özel güvenlik tarafından darp edilmesi ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Feyzi Erçin'in yaz okulundaki derslerini onaylamamasına tepki gösterdi. Say, "Boğaziçi direnişinde yapılan hukuk dışıdır, Feyzi Erçin hocanın yanındayız" paylaşımını yaptı.

Boğaziçi öğrencileri, Melih Bulu'ya karşı başlattıkları eylemlere destek veren, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde avukat kimliğiyle öğrencilerin yanında yer alan Feyzi Erçin'in yaz okulundaki derslerinin onaylanmaması sonrası hocaları için eylem başlattı. Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi öğrencileri yumrukladı, okulun kapısı kilitlendi, öğrenciler içeri alınmadı.

Fazıl Say paylaşımında, "Feyzi Erçin Feyzi hocanın yanındayız. Boğaziçi direnişinde. Yapılan hukuk dışıdır. Hiç bir hocanın uzman olduğu konuda ders vermesi engellenmemelidir. Bu durum akademide kabul edilemez. Geçen yıl onun bana çok sert bir müzik eleştirisine ( düşmanlığına)cevaben çok sert yanıt vermiştim. Bu ama bir akademisyen olan ona, yapılan haksızlığa, ya da herhangi bir akademisyenimize yapılan haksızlığa göz yumacağız demek değildir. Biz Feyzi hocanın yanında dururuz." ifadesini kullandı.

