T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik öğrencileri yumrukladı

01 Haziran 2021 12:30

Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi öğrencileri yumrukladı. Öğrenciler yaka paça dışarı atıldı. Okulun kapısı kilitlendi, öğrenciler içeri alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerin dün başlattığı çadır nöbetinin ardından polis müdahalesi bugün de devam etti. Özel güvenlik görevlisi okula giren öğrencileri yumrukladı. Öğrenciler yaka paça dışarı atıldı. Okulun kapısı kilitlendi, öğrenciler içeri alınmadı.

"Boğaziçi Direnişi" hesabı, gelişmeyi "Özel güvenlik arkadaşlarımıza yumruklarla saldırdı. Polisler tarafından gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Okulun kapsına kilit vuruldu. Öğrenciler içeri alınmıyor" mesajıyla duyurdu.

Ayrıca okula girmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alınan iki öğrencinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Evrensel

Boğaziçi Üniversitesiözel güvenlikpolis müdahalesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2021

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

CHP’li Emir: Süleyman Soylu'nun kuzeninin ortağı olduğu şirket, 15 TL'lik ürünü bin TL olarak göstermiştir

İstanbul'da havadan kaçak kesim denetimi

İndirimli ürünleri soran kadına, "Orkid var" diyen kasiyer, kadının eşi tarafından saldırıya uğradı

Artık olimpik spor olan 3x3 basketbolun gelmiş geçmiş en iyi 10 hareketi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24