Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik öğrencileri yumrukladı

Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi öğrencileri yumrukladı. Öğrenciler yaka paça dışarı atıldı. Okulun kapısı kilitlendi, öğrenciler içeri alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerin dün başlattığı çadır nöbetinin ardından polis müdahalesi bugün de devam etti. Özel güvenlik görevlisi okula giren öğrencileri yumrukladı. Öğrenciler yaka paça dışarı atıldı. Okulun kapısı kilitlendi, öğrenciler içeri alınmadı.

"Boğaziçi Direnişi" hesabı, gelişmeyi "Özel güvenlik arkadaşlarımıza yumruklarla saldırdı. Polisler tarafından gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Okulun kapsına kilit vuruldu. Öğrenciler içeri alınmıyor" mesajıyla duyurdu.

Ayrıca okula girmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alınan iki öğrencinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Evrensel