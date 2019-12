-FAZIL SAY BODRUM'DA KONSER VERDİ BODRUM (A.A) - 14.07.2011 - Dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ''D-Marin Turgutreis 7. Uluslararası Klasik Müzik Festivali'' kapsamında konser verdi. Fazıl Say, D-Marin Turgutreis Marina'da düzenlenen festivalin kapanış konserinde, yeni bestelerini şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde izleyicilerin beğenisine sundu. Orkestra, Fazıl Say'ın Trompet Konçertosu'nu Gabor Boldoczki solistliğinde seslendirirken Fazıl Say ve Gabor Boldoczki, Shostokovich'in piyano ve trompet konçertosunu birlikte çaldı. Fazıl Say'ın İstanbul Senfonisi adlı bestesinde, Burcu Karadağ (ney), Hakan Güngör (kanun) ve Aykut Köselerli (ritm) solist olarak yer aldı. Kemanda Cihat Aşkın, viyolonselde Çağ Erçağ, bandoneonda Tolga Salman, baritonda Güvenç Dağüstün, neyde Burcu Karadağ, viyolada Efdal Altun, kemanda Sevil Ulucan ve Berfin Aksu, piyanoda Iraz Yıldız eşlik etti. -İSTANBUL SENFONİSİ BESTESİ- Fazıl Say, İstanbul Senfonisi'nin koro tarafından seslendirilmesi öncesinde, beste hakkında izleyicilere bilgiler vererek, ''Beste, 7 bölümden oluşuyor. Bestenin her bölümü farklı bir dönemi anlatıyor. İstanbul senfonisi bestesinde, ney ve kanun gibi burmalı çalgılar kullandık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bana göre dünyanın sayılı orkestralarından birisi. Çok sayıda genç yetenek bu orkestra da yer alıyor. Orkestra, her geçen gün yeni başarılara imza atıyor.'' dedi. Bodrum'un Turgutreis beldesinde düzenlenen ''7. D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali'' Moskova Tchaikovsky Senfoni Orkestrasının 10 Temmuz'da verdiği konserle başlamıştı. Bu yıl yedincisi düzenlenen ''D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festival'' konserlerinin tüm gelirinin, Tohum Otizm Vakfı ile yapılan işbirliği kapsamında, vakıfta öğrenim gören otizmi olan çocuklara eğitim materyali desteği sağlanması ve özel eğitim öğretmenlerinin eğitimine katkı için kullanılacağı açıklandı.