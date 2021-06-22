Faz 3 çalışması başlayan yerli aşının ismi belli oldu

Faz 3 çalışması başlayan yerli aşının adı TURKOVAC olarak belirlendi.

Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğn, yerli aşının ismiyle ilgili, "Benim gönlümden geçen, hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından TURKOVAC ismi uygundur derim" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Erdoğan'a, Çok uygun efendim" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlı k Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen bu aşı hali hazırda ülkemizde en ileri düzeye ulaşmış olan çalışmadır. İlk yerli aşımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum Dördüncü fazın ilk uygulaması birazdan gerçekleştirilecek bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Türkiye, Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Haziran ayı başıyla birlikte pek çok alanda milletimize rahat bir nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de Kabine toplantımızın ardından Temmuz ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadele ve müjdelerimizi milletimizle paylaştık. Dışarıdan temin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Bu hastalığın ne kadar süreceği, ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtulmak iç.in kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da ön görülen sürece tamamlanarak aşımızın seri üretime ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum."