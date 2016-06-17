Faysal Sarıyıldız: Operasyonların ardından Cizre'de 6 kişi intihar etti

HDP Şınak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, sokağa çıkma yasağı ve operasyonların ardından Cizre’de intiharlar yaşandığını, aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişinin yasağın ardından intihar ederek yaşamına son verdiğini, en az 50 kişinin akıl sağlığını yitirdiğini öne sürdü.

"İnsanlar, ‘artık kardeşlikten söz etmeyin’ diyor" ifadesini kullanan Sarıyıldız, "Erdoğan’ın yarattığı en büyük felaket aslında bu. İnsan ruhunda, bilincinde yarattığı öfke ve duygusal kopuş" diye konuştu.

Cumhuriyet’e konuşan Faysal Sarıyıldız'ın açıklamaları şöyle:

“Örnek vermek gerekirse benim tanıdığımı H.C. adlı bir çocuk akıl sağlığını yitirdi. ‘Takip ediliyorum, bizi yok edecekler’ diyordu sürekli. Birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Ona hastane de bulduk, psikolojik tedavi görüyor şu an. Bunun gibi birçok örnek var. Çok yakın arkadaşım M.A, psikolojik olarak rahatsızlandı"

40 yaşlarında sağlıklı bir insandı. Hastanede yaşamını yitirdi. Böyle bildiğim 5-6 intihar vakası var; en az 50 kişi akıl sağlığını kaybetti. Orada o tramvayı yaşayan en az 100 bin insanın, benim bile ruh sağlığım etkilendi. İnsanlar, ‘artık kardeşlikten söz etmeyin’ diyor. Erdoğan’ın yarattığı en büyük felaket aslında bu. İnsan ruhunda, bilincinde yarattığı öfke ve duygusal kopuş”