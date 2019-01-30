Fatura ödeme merkezi, yüzlerce kişiyi dolandırıp kaçtı

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı.

Mağdurlar ay sonunda elektrikleri kesilince faturalarının ödenmediğini anladı. Merkezin yolunu tutanlar, kapalı olduğunu görünce şikayetçi oldu. Açma bedeli ile birlikte faturalarını da ikinci kez ödemek zorunda kalanlar yaşananlara tepki gösterdi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan fatura ödeme merkezi uzun süredir faaliyet gösteriyordu. Ancak son aylarda buradan faturalarını yatıranlar kesintiler nedeniyle şok yaşadı. Fatura merkezine gelenler önce "sistemde sorun var, düzelecek" bahanesiyle karşılaştı bir süre sonra ise merkezin kapandığını gördü.

Mağdurlardan Süleyman Arslan, "Faturamı ödemeye geldiğimde, kapalı olduğunu gördüm. 58 TL olan faturam 179 TL geliyordu ve bu durum aylarca devam etti. Nedenini sorduğumda 'sistem yavaş işliyor, daha düşmemiştir' diyerek beni gönderiyorlardı. Ben de en son geldiğimde 'Sular İdaresine gidip tespit ettireceğim, bu sorun çözülmezse polise gideceğim, resmi yollardan hakkımı arayacağım' dedim. 'Hallederiz sen haftaya gel' dedi. 24 Ocak'ta geldiğimde de hiç kimse yoktu" şeklinde konuştu.

Elektrik dağıtım şirketi CK Boğaziçi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizin yaklaşık 1,5 milyonu 238 sayıları 238 olan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) üzerinden ödeme yapıyor. 860 bin müşterinin ortak ödeme talimatı var. 230 bin müşteri de PTT'de ödüyor. Yaklaşık 700 bin müşterini ise korsan olarak ifade edilen ve sayıları 950'yi aşan noktalardan ödeme gerçekleştiriyor. Bu sırada fatura başına 1,5-2 lira işlem ücreti ödüyor. Bu da vatandaşın cebinden yılda yaklaşık 20 milyon liranın korsana gittiğini gösteriyor. Güvenli olmayan bu noktalarsa vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenler de var. Kredi kartı ve kimlik bilgileri bu yetkisiz kurumların ellerine geçerek başla bir tehlike oluşturuyor.” (DHA)