Fatsa'daki altın madeni için yapılan ÇED başvurusu reddedildi: "Doğa katliamına ‘dur’ demenin, bu karar öncüsü olacaktır”

Altıntepe Madencilik’in Ordu’nun Fatsa ilçesinde işlettiği altın madeninin kapasitesini artırmak ve bölgede siyanür gölü oluşturmak için yaptığı başvuru reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bir katliam önlendi. Şuna inanıyoruz ki doğa katliamına ‘dur’ demenin, bu karar öncüsü olacaktır” dedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise "Yeşil Fatsa’nın bağrındaki sarı çıbana ‘dur’ denilmiştir. Sarı çıbanın büyümesi engellenmiştir" diye konuştu.

Altıntepe Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 8 yıldır işlettiği altın madeninin kapasitesine artırmak ve bölgede siyanür gölü inşa etmek amacıyla yaptığı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)’ başvurusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bugün görüşüldü.

Birinci ÇED raporunun süresi biten ve bölgeyi boşaltması beklenen maden şirketi, 2 bin dönümlük arazideki maden alanını iki katına çıkarmak ve Fatsa’nın merkezde 5 dakika mesafede, 50 metre derinliğinde, 3 milyon metreküplük siyanür gölü inşa etmek istiyordu. Kestane ve fındık ağaçları kesilerek maden alanının genişletilmesine ve siyanürle altın aranmasına karşı çıkan Fatsalılar, günlerdir tepkilerini dile getiriyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bugün yapılan İnceleme ve Denetleme Kurulu (İDK) toplantısına, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı. Milletvekilleri, toplantının ardından Bakanlık önünde açıklama yaparak alınan kararı duyurdu.

Adıgüzel: Yeşil Fatsa'nın bağrındaki sarı çıbana dur denilmiştir

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Yeşil Fatsa’nın bağrındaki sarı çıbana ‘dur’ denilmiştir. Sarı çıbanın büyümesi engellenmiştir. Bundan sonra sarı çıbanı rehabilite edip yaralarımızı saracağız. Bu mücadele Ordu’nun her tarafında sürecek. Biz bir başlangıç yaptık, arkası gelecek” dedi.

Torun: Bu karar doğa katliamına dur demenin öncüsü olacaktır

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise “Bir katliam önlendi. Zaten orada yaşanılan ciddi bir sorun vardı. Bunun büyümesi engellendi. Şuna inanıyoruz ki doğa katliamına ‘dur’ demenin, bu karar öncüsü olacaktır. Bundan sonra Ordu ve diğer illerde bu tür katliamların da önüne geçeğiz. Karar hayırlı olsun” diye konuştu.

Örs: İktidar Doğu Karadeniz'den elini çeksin

İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de “Yeşille mavinin buluştuğu cennet bahçesi Fatsa’mıza hayırlı olsun. Burada tepkilerini dile getiren; toprağını, yeşilini, fındığını koruyan, bugün aramızda olan tüm Fatsalı hemşerime hayırlı olsun diyorum. ‘İktidar, özellikle bizim o güzel Doğu Karadeniz’de doğa tahribatı uygulamalarından vazgeçer’ diyorum. Bu karar örnek olsun, iktidar Doğu Karadeniz’den elini çeksin” dedi.

Bayraktutan: Sakın rehavete kapılmayın

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da “Biz, bu çevre mücadelesini uzun yıllardır Artvin’de, çeyrek asır süredir yürütüyoruz. Fatsa’ya söyleyeceğim bir söz var. Sakın rehavete kapılmayın. Bu karar alınmıştır diye evlerinize rahat gitmeyin. Rahat olmayın. Mahkeme kararlarına rağmen Artvin’de hukuku alt üst ederek maden çıkartmayla alakalı girişimde bulundular. Bu önemli bir kilometre taşı, durmayacaklardır. Başka şeyler yapacaklardır. Mevzuatı değiştireceklerdir. Ama çok önemli bir başarı. Bu başarıda katkıları olan bütün çevre örgütlerini, halkımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Öztunç: Bu süreç tamamlanmıştı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Kapsam genişletme talebi reddedilmiştir. Bundan sonra bu dosya kapanmıştır. Fatsa’ya hayırlı uğurlu olsun. Doğru karar budur” dedi. Öztunç, Bayraktutan’a, “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Uğur Abi’nin ağzı sütten yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Ama bu konuda süreç tamamlanmıştır” dedi.