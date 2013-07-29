Fatma Şahin: Van'da tecavüz mağdurunun gebeliği sonlandırıldı



Hülya Karabağlı/ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Van'da tecavüzcüsünden hamile kalan 23 yaşındaki mağdurun gebeliğinin sonlandırıldığını bildirdi. İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in konuya ilişkin soru önergesini yanıtlayan bakan Şahin, Ceza Kanunu'nda yasal kürtaj sınırını hatırlattı ve "TCK uyarınca tecavüz sonucu hamileliklerde yasal kürtaj sınırının 20 hafta olduğu dikkate alınarak bu süre içerisinde mevcut gebelik hastane şartlarında sonlandırılmıştır" dedi. Bakan, "Töre" cinayetlerinden indirime gidilmesinin yolunu kapatan yasa düzenlemesini de 2000 yılında yaptıklarını söyledi. Bakan'ın, Levent Tüzel'e verdiği yanıt şöyle:

'Öldürülme korkusu'

Van'da tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını belirten genç kadın, kendisine yardım edeceğini öğrendiği bir avukat aracılığı ile Van Kadın Derneği ile temasa geçmiş ve kürtaj için durumunu bu derneğe bildirmiştir. Bunun üzerine VAKAD yetkilileri tarafından konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza ulaşılmış ve Bakanlığımızca görevlendirilen iki Bakanlık görevlisi konu ile ilgilenmek ve mağdur kadına yardımcı olmak üzere Van'a gitmişlerdir.

Bakanlık görevlileri mağdur ile görüşmüş ancak genç kadının olay ortaya çıkarsa öldürüleceği ve ailesine de zarar verileceği endişesinden dolayı kimliğim açıklamak istemediği cevabı alınmıştır. "Gizlilik esası ile Savcılığa başvurabilirsiniz" şeklindeki ikna çabalarının sonuçsuz kalmasına rağmen genç kadının mağduriyetinin önlenebilmesi için Savcılık ile görüşülmüştür.

'Gebelik hastanede sonlandırıldı'

Şahsen yapılmış bir tecavüz şikayeti bulunmadığından, bu gebeliğin sonlandırılabilmesi için ne yapılabileceği yönünde mevzuat çalışması yapılmış, yapılan görüşmelerin ardından genç kadının töre korkusuyla bizzat şikayette bulunmamasına karşın, irtibata geçtiği VAKAD aracılığıyla olaya ilişkin yapılan ihbarın ve konuyla ilgili çıkan haberlerin suç duyurusu kabul edilerek soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma sürerken kürtaj için izin verme ve tecavüz gebeliğinin sonlandırılması konusunda izin işlemlerine de eşzamanlı olarak başlanmıştır. TCK uyarınca tecavüz sonucu hamileliklerde yasal kürtaj sınırının 20 hafta olduğu dikkate alınarak bu süre içerisinde mevcut gebelik hastane şartlarında sonlandırılmıştır.

Töre'de indirim kaldırıldı

Cinsel taciz ve tecavüzün önlenmesinde öncelikle bu suçların yasalarda düzenlenmesi ve caydırıcı yaptırımlara bağlanması önem taşımaktadır. Konuya ilişkin en temel yasal düzenlemelerden biri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dur. 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren bu yasada reform niteliğinde düzenlemelere yer verilmiştir. Eski Ceza Kanunumda, kadının mağdur olduğu birçok suç topluma karşı işlenen suçlar olarak düzenlenmişken, yeni TCK ile bu anlayış terk edilmiş ve bu suçlar bireye karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır. Eski TCK'da düzenlenmemiş olan evlilik içi tecavüz, işyerinde cinsel taciz gibi suçlar da ilk kez bu yasada düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bir önceki Türk Ceza Kanunu'nun "töre" cinayetlerinde indirime yol açan maddesi 2000 yılında yasa kapsamından çıkarılmış, yeni Türk Ceza Kanunu ile "töre saikiyle" öldürme, kasten öldürme suçunun nitelikli halleri arasında düzenlenmiş, faillerinin yasada öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması hükmü getirilmiştir.

Konuya ilişkin bir diğer önemli yasal düzenleme 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Söz konusu Kanun'un yürürlüğe girmesi ve cinsel şiddettin bir şiddet türü olarak ayrıca düzenlenmesi ile cinsel şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunanların Kanun kapsamında koruma altına alınmasının önü açılmıştır.

'Kadının geleneklerinin kurbanı olmaması için'

Diğer taraftan, kadının gelenek ve törelerin kurbanı olmaması yönünde kadına karşı şiddetin önlenmesinde toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının arttırılması ve zihinsel dönüşümün sağlanması amacıyla Bakanlığımızca çeşitli proje, program, kampanyalar yürütülmekte; bilinçlendirici birçok etkinlik gerçekleştirilmekte, görsel materyaller üretilerek dağıtımı yapılmaktadır.