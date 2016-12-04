Fatma Şahin: İç savaş öncesinde Suriye'deki okullaşma oranı yüzde 80; biz Gaziantep'te yüzde 90'a ulaştık

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin "dünyada mülteci sorununda en büyük toplumsal risk olarak görülen eğitimsiz gençler sorununu" anlatırken "İç savaş öncesinde Suriye’deki okullaşma oranı yüzde 80. Biz Gaziantep’teki Suriyelilerde yüzde 90’a ulaştık. Birinci sınıf öğrencilerinde bu yüzde 98" diye konuştu.

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Akşam'da şer alan habere göre, ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’a ziyarette bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Star gazetesi yayın yönetmeni Nuh Albayrak ve yazarı Ahmet Kekeç başta olmak üzere medya grubunda yer alan yayınların yönetici ve yazarlarını projelerine ilişkin bilgi de verdi. Yoğun göçe maruz kalan kenttin 2023 için öngörülen nüfus ve trafik yoğunluğuna şimdiden ulaştığına dikkat çeken Şahin, trafik ve alt yapı sorununu çözmek için ilk etapta 12 kilometrelik bir metro ağı planladıklarını söyledi.

"Hepsi okullu oldu"

Kentte şu an da kamplarda 50 bin ve şehir merkezinde 300 bin olmak üzere kayıtlı 350 bin Suriyeli mültecinin barındığına dikkat çeken Fatma Şahin, Halep’te yaşanan savaş ortamı nedeniyle bu sayının 400 bine çıkmasının beklendiğini söyledi. Yaptıkları araştırmaya göre, kentteki Suriyelilerin yüzde 60’ının, ülkelerindeki savaş bitse bile Türkiye’ye yaşamaya devam etmeyi düşündüklerine dikkat çeken Şahin, Suriyeliler için tüm Türkiye ve Avrupa’ya model olabilecek uygulamalarını ise şöyle anlattı:

"Suriyeliler ile birlikte Gaziantep yüzde 20 büyüdü. 5-17 yaş aralığındakilerin sayısı 92.890’dır. İl ve orta öğretim çağındaki 55.053 çocuk eğitim ve öğretime kazandırıldı. İç savaş öncesi Suriye’de, ilkokul seviyesinde okullaşma oranı yüzde 85 düzeyindeyken Gaziantep’te bu oran1. Sınıf için yüzde 98, ilkokul genelinde ise bu oran yüzde 90’ın üzerinde. 49 okuldaki Türk öğrenciler ikili eğitim sistemine geçirilmiş, sabah 08.30’da okula başlaması gereken öğrencilerin ilk ders saati 07.00’ye alınarak öğleden sonra Suriyeli öğrencilerin eğitim görmesi sağlanmıştır. Bu çocukların çoğunluğu ailesini kaybetmiş çocuklardır. Ulaşım dahil tüm giderleri belediyemiz tarafından karşılanmakta. Arapça ve Türkçe eğitim almaktalar.

Kalıcı önlemler

"Kapasite geliştirme ve toplumsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Suriyeli misafirlere hizmet sunarken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ayırmadan insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan bir yaklaşımla hareket etmekteyiz. Onlar için Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü kurduk. Suriyeli misafirlerin kalıcı olacağı durumu göz önünde tutularak kısa- orta-uzun vadeli ve mikro-mezzo makro düzeyde yapılandırılmakta. Proje kapsamında öncelikle sanayi ve hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimler verilerek, Suriyeli nüfusun temel yaşam ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi, iş bulma şanslarının artırılması ve geçimlerine kısa ve uzun vadede destek olunması hedefleniyor. Geçici koruma altındaki 3.000 Suriyeli’ye yaşam becerileri ve dil eğitimleri ve 1.200 Suriyeli’ye de hizmet sektörüne yönelik eğitimler verildi. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) arasında çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve çocuk evliliklerine yerel yanıtın güçlendirilmesi amacıyla, 2016-2017 dönemini kapsayan iki yıllık bir çalışmaya başlandı. Suriyeli göçmenlere yönelik meslek haritalama çalışması yapılmıştır ve 400 Suriyeli Göçmen, Belediyemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilmeye başlanmıştır.

"Cumhurbaşkanımızın yolunda"

"Başka ülkelerde mülteciler kamplarda tutulup uluslararası kurumlardan alınan insani yardım ile tüm ihtiyaçlar karşılanırken Türkiye’de bu durum söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin ülke çapında uyguladığı politika, kentimizde de sosyal belediyecilik anlamında aynı kardeşlikle, aynı istikrarla, aynı ivmeyle hizmetlerimize yansımaya devam edecektir”