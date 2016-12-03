Ethem Sancak: Kapitalizm çöktü, bu gidişin çıkış yolu İslam'ın özüne dönmek

Gençlik yıllarında Aydınlık hareketi içinde Maocu görüşleri savunan ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, kapitalis sistemin çöktüğünü öne sürerek, "2008 krizi aslında bütün beşeri kapitalist sistemin yuvarlandığı uçurumu gösterdi. Onu 'İkincisinde geçer finansal krizdir' diye tarif etmeye çalıştı; sözcüleri ve koruyucuları… Ama son 10 yıla baktığımız zaman göreceğiz ki bu hiç de fevri değil, hiç de geçici değil, hiç de öyle finansal bir kriz değil. Tamamen insanlığa dayatılan beşeri insan icadı bu toplumsal sistemin her şeyi ile çöktüğünün göstergesi" yorumu yaptı.

"Geleceğin inşasında insanlığa kurtuluşu sağlayacak toplumsal modelin İslam öğretisinden geçtiğini" öne süren Sancak, bunun için “İslam öğretisinin özüne dönmek ve onu iyi anlamak” gerektiğini kaydetti.

Ethem Sancak, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Sancak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son 20 yılda olan şeylerin, 300 yıl önce topluma dayatılan bu toplumsal modelin refah, adalet, mutluluk ve sağlık getirmediğini gösterdiğini ve sistemin kendi içinde büyük bir çöküşe gittiğini vurgulayan Sancak, şunları kaydetti: “2008 krizi aslında bütün beşeri kapitalist sistemin yuvarlandığı uçurumu gösterdi. Onu 'İkincisinde geçer finansal krizdir' diye tarif etmeye çalıştı; sözcüleri ve koruyucuları… Ama son 10 yıla baktığımız zaman göreceğiz ki bu hiç de fevri değil, hiç de geçici değil, hiç de öyle finansal bir kriz değil. Tamamen insanlığa dayatılan beşeri insan icadı bu toplumsal sistemin her şeyi ile çöktüğünün göstergesi.”

"Günümüzde insanlığın yarısı yok"

1.7 milyar İslam dünyasının toplam üretiminin Almanya kadar olmadığını söyleyen Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani bizim dinimiz bunu mu öğretiyor? 'Niye üretemiyoruz’un sebeplerine baktığımız zaman göreceğiz ki sebeplerden birisi, 1 milyar 700 milyon insanın yarısını oluşturan ve duygusal zekada, estetikte üretimin kalitesini artıracak olan ilahi özelliklere sahip kadını almış bu toplum, bu ümmet bir cinsel obje olarak dört duvarın arasına atmış. Biz bu öğretimize dönersek onu kavramaya çalışırsak insanlığın ihtiyaç duyduğu gelecek inşasında insanlığa kurtuluşu sağlayacak toplumsal modeli yeniden keşfedebilir ve insanlığın önüne koyarız. Şu anda yaşayan insanlığın yarısı yok. Bunu ancak İslam modeli tamamlayabilir. Ama şu anda Müslümanların uyguladığı İslam değil.”

“Birkaç gün önce İstanbul’da bir toplantıdaydım. Cumhurbaşkanımız dışarıya çıktı, hava yağmurluydu. Bir Arap ülkesinin savunma bakanı ‘Aman üşümeyin’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da ona dönüp ‘Siz de üşümeyin’ dedi. Savunma bakanı ‘Biz üşüyelim önemli değil sen 1.7 milyar insanın umudusun senden bir başkası yok, bizden çok’ dedi.”