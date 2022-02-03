Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik: Ablamı ihmalden kaybettik

Koronavirüse (Covid-19) bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının 3. doz aşıyı olduğunu söylerken, ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; usta oyuncunun kardeşi Günay Girik, söz konusu aşı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek ablasının 3 doz aşı yaptırdığını belirtti. Günay Girik, ablasının aşı karşıtı olmasının mümkün olmadığını, aşılarını zamanında yaptırdığını altını çizdi.

Girik, bu konuda ablasının geçtiğimiz yıl ocak ayında yaptığı bir açıklamayı hatırlattı ve "Koşa koşa hemen olurum. Aşı üzerinden muhalefet ya da milliyetçilik yapılmaz, yanlış. Hemen gelsin, hemen şimdi vurulurum. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar patır patır ölüyor' demişti" dedi.

Günay Girik, ablasının hakkında çıkan aşı karşıtı olduğu yönündeki iddiaların acılarını daha derinleştirdiğini sözlerine eklerken "Biliyorsunuz bulaş nedeniyle suç duyusunda bulundum. O konuyu takip ediyorum. Ablam daha uzun yıllar yaşayabilirdi ama ne yazık ki ihmalden kaybettik" dedi.

Günay Girik, ablasının ihmal nedeniyle Covid -19'a yakalandığını iddia ederek hayatını kaybettiği hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti.