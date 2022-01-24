Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncunun vefatını "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" sözleriyle duyurdu.

Ölüm nedeni

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Girik'in daha önce zatürre sebebiyle hastaneye yattığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisi çeşitli hastalıklar sebebiyle kısmen solunum cihazı destekli gecelerini geçiriyordu, gündüz de oksijen desteği alıyordu" denildi.

Günay Girik: Koronayı kesin hastanede oldu

Girik’in kardeşi Günay Girik, “Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama Koronayı kesin burada oldu” dedi.

Günay Girik şunları söyledi:

"Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda Korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama Koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmali mi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim."

Cenaze programı

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

Son fotoğrafı

Yeni yıla hasta yatağında giren Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

TIKLAYIN - Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

Girik, 16 Ekim 2015'te hayat arkadaşı usta yönetmen Memduh Ün'ü kaybetmişti Fatma Girik, annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik, Torba'daki evinde yaşıyordu. Geçen yıl yaz aylarında rahatsızlık geçiren Girik, göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavi gördükten bir süre sonra taburcu edilmişti.

Fatma Girik kimdir?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. Figüran olarak adım attığı Yeşilçam’da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 180'den fazla film sığdırdı. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filminde rol aldı.

1960'da Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki Ölüm Peşimizde filmi oyuncunun kariyerinde dönüm noktası oldu. Girik daha sonra 180'den fazla filmde rol aldı.

İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı. Fatma Girik, Kanlı Nigar ve Yılanların Öcü gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmıştı.