Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncunun vefatını "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" sözleriyle duyurdu.
Ölüm nedeni
Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.
Hastaneden yapılan açıklamada, Girik'in daha önce zatürre sebebiyle hastaneye yattığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisi çeşitli hastalıklar sebebiyle kısmen solunum cihazı destekli gecelerini geçiriyordu, gündüz de oksijen desteği alıyordu" denildi.
Günay Girik: Koronayı kesin hastanede oldu
Girik’in kardeşi Günay Girik, “Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama Koronayı kesin burada oldu” dedi.
Günay Girik şunları söyledi:
"Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda Korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama Koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmali mi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim."
Cenaze programı
Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.
Son fotoğrafı
Yeni yıla hasta yatağında giren Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.
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Girik, 16 Ekim 2015'te hayat arkadaşı usta yönetmen Memduh Ün'ü kaybetmişti Fatma Girik, annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik, Torba'daki evinde yaşıyordu. Geçen yıl yaz aylarında rahatsızlık geçiren Girik, göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavi gördükten bir süre sonra taburcu edilmişti.
Fatma Girik kimdir?
12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi.
Figüran olarak adım attığı Yeşilçam’da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 180'den fazla film sığdırdı.
1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filminde rol aldı.
1960'da Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki Ölüm Peşimizde filmi oyuncunun kariyerinde dönüm noktası oldu. Girik daha sonra 180'den fazla filmde rol aldı.
İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.
Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.
Fatma Girik, Kanlı Nigar ve Yılanların Öcü gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmıştı.
Rol aldığı filmler
Sinema bir mucizedir (2005)
Büyülü fener (2005)
Japon İşi (1987) ....
Yılanların öcü (1985) .... Irazca
Nefret (1984)
Postacı (1984) .... Sevatap
Gülsüm Ana (1982)
Kanlı Nigar (1981) .... Kanlı Nigar
Gelincik (1978)
Yaşam Kavgası (1978) .... Emine
İntikam Meleği - Kadın Hamlet (1977) .... Hamlet
Hatasız kul olmaz (1977)
Meryem ve Oğulları (1977) .... Meryem
Ölmeyen şarkı (1977)
Ağrı Dağı Efsanesi (1975) .... Gülbahar
Kara peçe (1974)
Kuma (1974) .... Hanım
Önce vatan (1974)
Dağdan İnme (1973) .... Elif
Gönülden Yaralılar (1973) .... Zeynep
Kambur (1973) .... Azize
Kızgın Toprak (1973) .... Sultan
Toprak Ana (1973)
Murat ile Nazlı (1972) .... Nazlı
Namus (1972) .... Zeynep
Acı (1971) .... Zelha
İki ruhlu kadın (1971) .... Selma
Kerem ile Aslı (1971) .... Aslı
Mahşere Kadar (1971) .... Fatma
Mualla (1971)
Önce Sev Sonra Öldür (1971)
Satın Alınan Koca (1971)
Solan Bir Yaprak Gibi (1971)
Yarın Son Gündür (1971)
Duyduk Duymadık Demeyin (1970)
Ham Meyva (1970)
Meçhul Kadın (1970) .... Nermin
Sevenler ölmez (1970) .... Nevin
Soför Nebahat (1970)
Boş Beşik (1969) .... Fatma
Büyük Yemin (1969) .... Iraz
Erkek Fatma (1969) .... Fatma
Menekşe gözler (1969) .... Serap
Vatan ve Namık Kemal (1969) .... Zekiye
Ana Hakkı Ödenmez (1968)
Çöl Kartalı Şeyh Ahmet (1968)
Ezo Gelin (1968) .... Ezo
Kafkas Kartalı (1968)
Köroğlu (1968) .... Hüsnübala
Nilgün (1968) .... Nilgün
Öksüz (1968)
Vuruldum bir Kıza (1968)
Sürtüğün Kızı (1967)
Ağa Düşen Kadın (1967)
Anadolu Kızı (1967)
Ayşecik - Canım Annem (1967)
Dolmuş Şoförü (1967)
Hırsız Prenses (1967)
Karakolda Ayna Var (1967)
Kiralık Kadın (1967)
Kız Kolunda Damga Var (1967)
Ömre Bedel Kız (1967)
Son Gece (1967) .... Maria
Yaprak Dökümü (1967) .... Leyla
Ya sev ya öldür (1967) .... Feride
Zilli Nazife (1967) .... Nazife
Namusum için (1966)
Allaha Ismarladık Yavrum (1966)
Aşkın Kanunu (1966)
Avare Kız (1966)
Bana Bela Derler (1966)
Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) .... Funda
Fabrikanın Şoförü (1966)
Fakir Çocuklar (1966)
Hedef Ankara (1966)
Koca Yusuf (1966)
Kolsuz Kahraman (1966)
Kucaktan Kucağa (1966)
Ölüm Temizler (1966)
Seni Bekleyeceğim (1966)
Yiğitler Ölmezmiş (1966)
Altın Şehir (1965)
Bir Garip Adam (1965)
Hırsız (1965)
Korkunç İntikam (1965)
Kumarbaz (1965)
Şeker gibi Kızlar (1965) .... Belgin/Hülya
Seker Hafiye (1965)
Senol Birol Gool (1965)
Seveceksen Yiğit sev (1965)
Severek Ölenler (1965)
Sevişmek Yasak (1965)
Üç Kardeşe Bir Gelin (1965)
Yıldız Tepe (1965)
Kanun Karşısında (1964)
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur (1964)
Varan Bir (1964)
Beş Şeker Kız (1964)
Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi (1964) .... Fatoş
Galatalı Fatma (1964) .... Galatalı Fatma
Halk Çocuğu (1964)
Keşanlı Ali Destanı (1964) .... Zilha
Kimse Fatma Gibi Öpemez (1964) .... Fatma
Kırk Küçük Anne (1964)
Koçum benim (1964)
Köye giden gelin (1964)
Muhteşem serseri (1964)
Öp annenin elini (1964)
Öpüşmek yasak (1964)
Tatlı sert (1964)
Tophaneli Osman (1964)
Kiralık koca (1963)
Badem Şekeri (1963)
Barut fıçısı (1963)
Bazıları dayak sever (1963)
Bire on vardı (1963)
Bir hizmetçi kızın hatıra defteri (1963)
Bulunmaz uşak (1963)
Hop dedik (1963)
Katır tırnagı (1963)
Yaralı aslan (1963)
Yavaş gel güzelim (1963)
Zifaf gecesi (1963)
Cengiz Han'ın hazineleri (1962) .... Çavdar Tarlası
Belalı torun (1962)
Çöpçatan (1962)
Erkeklik öldü mü Atıf Bey (1962)
Fatoşun bebekleri (1962)
Fosforlu oyuna gelmez (1962)
Günahsız Aşıklar (1962)
Kısmetin en güzeli (1962)
Küçük beyefendi (1962)
Sokak kızı (1962)
Mahalleye gelen gelin (1961)
Avare Mustafa (1961) .... Aynur
Bos yuva (1961)
Duvaksız gelin (1961)
İki damla gözyaşı (1961)
Seviştiğimiz günler (1961)
Çapkın hırsız (1960)
Ali (1960)
Aşk hırsızı (1960)
Cici katibem (1960)
Civanmert (1960)
Fakir sarkıcı (1960)
Kaldırım çocuğu kopuk (1960)
Ölüm pesimizde (1960)
Telli kurşun (1960)
Üsküdar İskelesi (1960)
Vatan ve namus (1960)
Bağrıyanık (1959)
Çakır Eminem (1959)
Eceline susamışlar (1959)
Ömrümün tek gecesi (1959)
Sevdalı gelin (1959)
Talihsizler (1959)
Gönülden ağlayanlar (1958)
Memiş gangsterler arasında (1958)
Leke (1957)
Memiş iş başında (1957)
İstiklal uğrunda (1954)
Aldığı ödüller
1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
3. Adana altın koza film şenliği, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
35. Antalya film şenliği, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü