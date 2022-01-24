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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

24 Ocak 2022 09:47

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik'in yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya çok sayıda mesaj paylaşıldı.

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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

541

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

641

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

741

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

841

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

941

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1041

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1141

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1241

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1341

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1441

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1541

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1641

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1741

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1841

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

1941

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2041

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2141

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2241

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2341

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2441

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2541

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2641

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2741

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2841

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

2941

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3041

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

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3241

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3341

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3441

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3541

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3641

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3741

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3841

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

3941

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

4041

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”

sanatçıFatma Girik24 Ocakdik duruşyaşamını yitirdi
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