Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
24 Ocak 2022 09:47
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik'in yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya çok sayıda mesaj paylaşıldı.
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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
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Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
541
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
641
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
741
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
841
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
941
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1041
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1141
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1241
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1341
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1441
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1541
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1641
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1741
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1841
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
1941
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2041
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2141
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2241
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2341
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2441
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2541
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2641
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2741
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2841
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
2941
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3041
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3241
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3341
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3441
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3541
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3641
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3741
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3841
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
3941
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
4041
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
4141
Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in ardından: “24 Ocak’ta giden yıldızlara bir yıldız daha eklendi, dik duruşunla hatırlanacaksın”
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