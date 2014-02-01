Fatih'te yeni imar usulsüzlüğü iddiası

Saadet Partisi Fatih Belediye Başkan adayı Lütfi Kibiroğlu, yaptığı basın açıklamasıyla Fatih’te yaşandığı iddia edilen imar usulsüzlüğüne dikkat çekti.

Fatih Belediye’si tarafından 2012 yılında yapılan yeni imar planlarının Fatihlileri mağdur edeceğini ifade eden Kibiroğlu, yapılan imar değişikliklerinden Fatihlilerin yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Fatih Belediyesi’nin Fatih’in 1/1000’lik imar planlarını 15 Ekim 2012 tarihinde yeniden düzenleyerek ve askıya çıkardığını ifade eden Kibiroğlu, ‘Bu İmar planlarına Partimiz ret oyu vermiştir. Oluşturduğumuz uzman heyet tarafından o tarihten bu yana yaklaşık yüz bin konut ve otuz bin bina incelenmiştir.Yaptığımız çalışma sonucunda Fatihlilerin büyük bir hak kaybına uğradıklarını tespit ettik. Yeni imar planlarını yapanlar cetveli-kalemi eline almış, Fatih’in planlarını masaya yatırmış, hiçbir hak, hukuk ve adalet ilkesini gözetmeden Fatih’teki binaların imar alanlarını daraltmış, kat yüksekliklerini düşürmüş, pek çok binayı ise yol, park ve tesis alanı olarak belirlemştir” ifadesini kullandı.

Kibiroğlu, “Yeni planlara göre Fatih’teki vatandaşlarımız binalarını yeninden yapmaya kalktıklarında daha küçük alanlarda ve daha az kat yüksekliği ile binalarını yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durumda vatandaşlarımız telafisi mümkün olmayan ekonomik kayıplar yaşayacaktır” dedi.

Fatih otelleştiriliyor

Yaptığı açıklamada Fatih’in yeni imar planlarında, Fatih’in tarihsel dokusunun bozulup Fatih’in oteller şehrine dönüştürüleceğini savunan Kibiroğlu, Yeni planlara göre Fatih’teki vatandaşlarımız binalarını yeninden yapmaya kalktıklarında daha küçük alanlarda ve daha az kat yüksekliği ile binalarını yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durumda vatandaşlarımız telafisi mümkün olmayan ekonomik kayıplar yaşayacaktır. Ayrıca yeni imar planları, Fatih’te otelleşmenin önünü açmakta ve Fatih’in nüfusunun azalmasına neden olan pek çok düzenlemeyi içermektedir” diyerek imar planlarına tepki gösterdi.

30 bin bina 100 bin daire incelendi

İmar planlarıyla alakalı Fatih’te bulunan 30 bin bina ve 100 bin daireyi tek tek incelediklerini ifade eden Saadet Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Lütfi Kibiroğlu, “Saadet Partisi Fatih İlçe Teşkilatı Fatih’teki tüm binaların tek tek dökümünü çıkarmıştır. Bu dokümanlarda binalar incelenmiş ve Fatihlilerin uğradığı zararlar açıkça ortaya konulmuştur. Evleri ziyaret eden teşkilat mensuplarımız bu belgeleri dağıtmaya ve uğradıkları zararları Fatihlilere anlatmaya başlamışlardır. “Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’e sormak istiyoruz. Hangi ölçüye göre insanların mülkiyet haklarını bir kalemde ellerinden alabiliyorsunuz? Hangi hak ve adalet anlayışı, hiçbir milli menfaat olmadığı halde insanların ellerinden mülkiyet haklarını almayı uygun görüyor. Emek, alın teri ve mülkiyet hakkı sizin için hiçbir değer ifade etmiyor mu? Bu planları değiştirirken Fatihlilere neden bilgi vermediniz? Bu uygulama ile amaç tıpkı Eminönü’nde olduğu gibi Fatih’in nüfusunu bitirmek yani Fatih’in içini, ruhunu, özünü boşaltmak mıdır?” diye sordu.

Camiler yok edildi

İmar planlarında yapılan değişikliğin sadece mülkiyet haklarını içermediğini camiler ve mescitlerinde ortadan kaldırıldığını söyleyen Kibiroğlu, “Yeni düzenlemeyle ecdadımızdan emanet olarak gelen ve çoğu cami olan 200 civarındaki tarihi eserin isimleri planlardan kaldırılmıştır. Fatih Belediyesi ecdadın emanetlerini yok etmiştir. Bu eserlerin listesini sizlere burada dağıtacağız. Bugün Fatih’te çok büyük bir göz boyama operasyonu yapılmaktadır. Fatih’in çeşitli noktalarına astığı devasa reklam panolarıyla tarihe sahip çıkıyor imajı vermeye çalışan Fatih Belediyesi, esasen tarihi katletmiştir. Yaptıkları bu icraatlardan dolayı sadece Fatihlilere ve gelecek nesillere değil, başta Sultan Mehmet Han olmak üzere Fatihimize eserler bırakmış olan tarihi şahsiyetlere de hesap vermek zorunda kalacaktır” dedi.

Haksız uygulamalar ortadan kalkacak

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Fatih Belediye Başkanlığını kazandırdıkları takdirde bu imar planlarını değiştireceklerini söyleyen Kibiroğlu, “Saadet Partisi yönetimindeki Fatih Belediyesi, hak ve adalet ilkelerine bağlı kalacak, Fatihlilerin emeklerini zayi etmeyecek, haksız uygulamaları ortadan kaldıracak ve imar planlarını yeniden düzenleyecektir. Böylece Fatihlilerin alın teri ile yılların birikimi sonucu elde ettikleri mülkiyet hakları korunacaktır. Fatih’in otelleştirilmesine ve nüfusunun azaltılmasına neden olan uygulamalar yapılmayacaktır” şeklinde konuştu.

Kibiroğlu yaptığı açıklamadan sonra basın mensuplarına Fatih’in yeni imar planlarıyla ilgili belgeleri dağıttı.