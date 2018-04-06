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Yaşam

Fatih'i ikinci kez su bastı

Fatih'te bir haftada ikinci kez su baskını yaşandı

06 Nisan 2018 14:03

Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hattat İzzet Sokak sakinleri bir haftada ikinci kez su baskını yaşadı. Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda İSKİ’ye ait ana su borusu patlamış ve bir çok binanın bodrum katını su basmıştı.

İSKİ’ye ait ana su borusu büyük bir gürültüyle patladı. İddiaya göre iş makinasının neden olduğu patlamanın ardından bazı binaların 4. katına kadar su baskınları yaşandı.

İSKİ’ye bağlı ekipler 15 numaralı binanın önünde pazar günü meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken, iş makinesi ana boruyu tekrar patladı. Patlamanın ardından basınçlı su binanın giriş katında bulunan dükkanın camlarını kırdı.

1 Hafta içinde iki kez patladı

Sokak sakinleri yaşananları anlattı. Bir anda büyük bir gürültü olduğunu söyleyen, Emrah Mergül, “Evde oturuyorduk. Bir anda büyük bir gürültü oldu. Ufak çocuk vardı. Onu aldık dışarı çıkardık. Biz çıkarana kadar zaten su bastı burayı” dedi.

Yaşanan ikinci su baskınının ardından sokak sakinleri tutanak tuttu. Avukat olduğu öğrenilen Yunus Emre Çelebi, meydana gelen zararın İSKİ tarafından karşılanması için tutanak tuttuklarını ve oluşan zararı tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Başka bir mahalle sakini de bir hafta içinde ikinci kez yaşadıkları su baskını ile iglili, “Pazar günü kahvaltı yapıyorduk. Bir anda bir baktık çamurlu su üzerimize geliyor. Zoraki kendimizi dışarı attık. Şimdi de bu haldeyiz. Bu oyun mudur? Nedir? anlamadık” dedi.

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