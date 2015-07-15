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Fatih Ürek yeni görüntüsüyle şaşırttı

Mide ameliyatı geçiren Ürek, 30 kilo verdi

15 Temmuz 2015 16:47

Zayıflamak için mide ameliyatı geçiren ve kısa sürede 30 kilo veren Fatih Ürek, yeni imajıyla kameraların karşına geçti. Şarkıcı, DMC etiketiyle çıkardığı “Altın Çağ” albümünün fotoğraf çalışmasında “Süpermen” oldu.

Böylece zayıflamak için bıçak altına yatan ünlüler kervanına Fatih Ürek de katıldı. Mide küçültme ameliyatından sonra 30 kilo vererek büyük bir değişim geçiren ünlü şarkıcı yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

Muhabirlere verdiği bir röportajda, "Kuş gibi hafifledim şimdi sıra kas yapmakta..." diyerek kararlılığını dile getiren Ürek, yeni albümü öncesi imaj yeniledi.

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