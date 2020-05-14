Fatih Ürek: Demet Akalın'la asla barışmam

Arkadaşı Demet Akalın’la tartışma yaşayan ve yaklaşık 5 aydır küs olan Fatih Ürek, muhabirlerin “Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Demet Hanım’dan bir atak gelirse barışma olur mu?” sorusuna “Yok, asla. Allah ona sağlık versin. O kafasında yanlış bir anlaşma yaptı. Umarım bunun için ileride üzülmez" dedi.

"İnsanın hani kalbi kırılır ya! Benim de öyle… Ben herkesin çok iyi arkadaşıyım. Hiç kimse bana kötü diyemez. Herkese iyilik yapmak isteyen bir insanım ben. Ben kötülük düşünmem" diyen Ürek sözlerinin devamında da, "35 yıldır bu eğlence piyasasının içerisindeyim. Kimsenin arkasından çirkeflik yapmadım ve düşünmedim. Ben yapamam, beceremem yani. Benim için artık hiç önemli değil bu konu. Düşüneceğimiz daha önemli konular var” diye konuştu.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Fatih Ürek önceki gün Etiler'de bulunan restoranını ziyaret etti. Mekan çalışanlarıyla kısa süreli toplantı yapıp, corona virüsü tedbirleri konusunda bilgi alışverişi yapan şarkıcı çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Evde kendisini yemek yapmaya verdiğini söyleyen Fatih Ürek, “Kilo almış mıyım? Sürekli tatlı yiyorum evde. Kendimi Anadolu yemekleri yapmaya adadım. Pırasalı bulgur pilavı çok iyi yaparım” dedi. Ürek, “Karantina bittikten sonra da arkadaşlarımla buluşup keyif yapmayı istiyorum. Özlüyorum onları. Sahneleri çok özledim. Nasıl olacak bilmiyorum ama şarkı söylemeyi, insanları eğlendirmeyi çok özledim. Devletimizin gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Bu durumlar beni çok kötü etkiledi. Son 3 ayda yaklaşık yüze yakın işim iptal oldu. Zorlanıyoruz gerçekten” şeklinde açıklamada bulundu.

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