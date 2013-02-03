Fatih Terim'in 4 yıl hapsi istendi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Medical Park Antalyaspor- Galatasaray maçı esnasında, kendisine küfrettiği iddia eden bir futbolsever, Terim hakkında, 100 TL'lik tazminat davası açtı. Ayrıca, Terim hakkında, ayrıca 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kadın taraftar Mürüvvet Karaboğa’nın avukatı Rasim Demirkan, Medical Park Antalyaspor- Galatasaray maçının son dakikalarındaki küfür iddiasıyla ilgili olarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na maçtan bir gün sonra, 22 Ekim 2012 günü suç duyurusunda bulundu. Antalya 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de 100 bin liralık manevi tazminat talebiyle dava açıldı. Fatih Terim ise avukatı Müge Demirel aracılığıyla Antalya 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya cevap gönderdi ve kendisinin de şikayetçi olduğunu belirterek, karşı dava açtı. Terim dilekçesinde, "Kesinlikle böyle bir olay olmamıştır. Zenginleşmek isteyen kadının hayal mahsülü olaylardır. Kamuoyu önünde kişilik haklarıma zarar vererek karalamaya çalışmıştır. Ben de kendisinden şikayetçiyim. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminat talep ediyorum" dedi.

'Terim hakkında ceza davası'

1 yılı aşkın süredir soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Savcısı Fevzi Argıç tarafından hazırlanan iddianame, 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Savcı Argıç, hem Mürüvvet Karaboğa’ya küfür ettiği, hem de yan hakem Volkan Ahmet Narinç’e ’görevli memura görevinden dolayı hakaret’ ettiği iddiasıyla Fatih Terim’in cezalandırılmasını istedi.

60 yaşındaki Fatih Terim’in her bir olay için 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen Savcı Argıç, yan hakemin maç sırasında kamu görevlisi olması nedeniyle Terim’in alacağı cezanın üçte biri oranında artırılmasını ve kamu görevlerinden men edilmesini talep etti. Terim hakkında toplamda ise 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

’Seyircilere sağ elini kaldırmak suretiyle bir şeyler söyledi'

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi raporunda olayla ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Küfür edilen ve iddianamede mağdur sıfatı ile yer alan yan hakem Volkan Ahmet Narinç’in ’Küfürü duymadım’, tanıklar Ümit Davala, Hasan Gökhan Şaş, Şükrü Hanedar, Barış Çakır ve Uğur Durul’un ’Fatih hoca yan hakeme hakaret etmedi’ demesine, maçın görüntülerini çeken Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin gönderdiği kamera kayıtlarında şüphelinin iddia konusu sözleri sarfettiğine ilişkin herhangi bir görüntü ve ses kaydı tespit edilememesine rağmen, müşteki vekilinin dilekçe ekinde sunduğu fotoğrafta sanık Fatih Terim’in seyircilere dönerek sağ elini kaldırmak suretiyle bir şeyler söylediği görülmüştür. Tanıklar Mustafa Akdoğan ve Ayşe Polatkan ise Fatih Terim’in hem yan hakeme küfür ettiğini, hem DE yanlarında oturan izleyici kadın Mürüvvet Karaboğa’ya küfür ettiğini duyduklarını söylediklerini belirtti."

Davanın ilk duruşması, 22 Nisan tarihinde görülecek.