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Spor

Fatih Terim'den Cengiz Ünder sürprizi

Medipol Başakşehir forması ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in Kosova maçında ilk 11'de olması bekleniyor

11 Kasım 2016 12:09

Kosova maçı hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in kafasında 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Basına kapatılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Fatih Terim'in, ilk 11 denemelerine devam ettiği ve Emre Mor'un yokluğunda, ilk kez milli takıma çağırdığı Cengiz Ünder'i ilk 11'e koyacağı öğrenildi.

Medipol Başakşehir forması ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder’i sağ kanada koymayı planlayan Fatih Terim’in, genç futbolcu ile birlikte Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu’nu da forvet arkasında oynatacak. Tecrübeli çalıştırıcı Burak Yılmaz’ı ise tek forvet olarak ileride bırakacak.

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