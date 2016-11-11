"Fatih Terim Aykut Kocaman'ı çekemiyor, kıskanıyor"

Atiker Konyaspor'un 2. Başkanı Fatih Yılmaz, Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'ı kıskandığını ileri sürdü.

Fenerbahçeli oyuncu Aatif için resmi teklifte bulunduklarını aktaran Yılmaz: "Aatif için sözlü olarak görüştük. Hoca ile görüşüp karar vereceğini söylediler. Fenerbahçe başkanına resmi olarak teklifimizi ilettik. Sıkıntı olmazsa Aatif'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Salih Uçan'ı da istiyoruz. Salih Uçan konusu da konuşuluyor. Bu konu menajerler arasında konuşuldu. Henüz bir gelişme yok." dedi.

"Fatih Terim, Aykut Kocaman'ı çekemiyor"

Milli Takım ile ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulunan Fatih Yılmaz: "Milli Takım'a oyuncu gönderememe olayını Fatih Terim'in şahsi bir durumu olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman Türkiye'nin en iyi değerlerinden birisi ve bu takımdan oyuncu alınmıyor.



Türkiye'nin en çok koşan takımı Konyaspor. Bu takımın dikkate alınması lazım ve Fatih Terim'in şahsi durumları bırakıp, oyuncuları Milli Takım'a alması gerekiyor. Aykut Kocaman'ı çekememezlik ve kıskançlık olduğunu düşünüyoruz.

Bizim düşüncemiz bu yönde. Fatih Terim Aykut Kocaman'ı çekemiyor ve Konyaspor'dan oyuncuları Milli Takım'a almıyor." şeklinde konuştu.