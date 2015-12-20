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Spor

Fatih Terim, ıslıklanan marş için özür diledi: Kalbimiz iyidir ama kanımız deli akabiliyor

"Komşumuz Yunanistan'ın milli marşını ıslıklayacağımıza inanmazdım, yaşananlardan dolayı Türkiye adına özür diliyorum"

20 Aralık 2015 17:14

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris saldırılarının hemen ardından oynanan Türkiye-Yunanistan maçında saldırıda hayatını kaybedenler için gerçekleşen saygı duruşu ve Yunanistan milli marşının ıslıklanması dolayısıyla Yunanistan'dan özür diledi. Terim "Komşumuz Yunanistan'ın milli marşını ısklıklayacağımıza inanmazdım. Kültürümüzde komşulara saygı önemlidir. Yabancıları, misafirleri iyi ağırlamak vardır. Yaşananlardan dolayı Türkiye adına özür diliyorum" diye konuştu.

Paris saldırılarının ardından Fransa'nın EURO 2016 ev sahipliği yapmasıyla ilgili endişeler sürerken, Fransız dergisi L'Equipe Magazine, turnuvada yer alacak Türkiye'nin teknik patronu Fatih Terim'le söyleşi gerçekleştirdi. Fransa'da düzenlenecek organizasyonla ilgili "Teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Aksine birlikte yaşayıp, oynayabildiğimizi göstereceğiz. Futbol her şeyden daha kuvvetli olacak" dedi. 

Hürriyet'in yaptığı habere göre röportajın devamında şu ifadeler yer aldı: 

"Komşumuz Yunanistan'ın milli marşını ısklıklayacağımıza inanmazdım. Kültürümüzde komşulara saygı önemlidir. Yabancıları, misafirleri iyi ağırlamak vardır."

 

"Yaşananlardan dolayı Türkiye adına özür diliyorum"

 

"Biz bu değiliz. Ülkem yıllardır terör ile uğraşıyor. Bu Türkiye için önemli ve büyük bir problem. Yaşananlardan dolayı Türkiye adına özür diliyorum. Kalbimiz iyidir ama bazen kanımız deli akabiliyor.

Fransa bu tarz büyük organizasyonları düzenlemesini çok iyi bilen bir ülke. Güvenliği de sağlamasını biliyorlar ve orada birlik olacağız. Bayraklarımızı paylaşacağız, yemek yiyeceğiz, beraberce eğleneceğiz."

 

"Futbol her şeyden daha kuvvetli olacak"

 

Teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Aksine birlikte yaşayıp, oynayabildiğimizi göstereceğiz. Futbol her şeyden daha kuvvetli olacak. Bu yıkıcı olayları aşabilmek için daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor.

Eğer saygı görmeyi bekliyorsanız, sayı göstermek zorundasınız. Milli takım ve onun teknik direktörü, Türkiye'nin temsili olmalı. Saha içinde ve dışında verdiğimiz mesajlar çok önemli ama burada tepkiyi veren Fatih Terim değil, bir dünya vatandaşı.

 

"Turnuvadaki tek Müslüman ülke biziz"

 

Açıklamalarım Türkiye'de çok fazla reaksiyon aldı. Sosyal medyada tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı ve teşekkür etti. Bir kereliğine de olsa bütün siyaset tek vücut oldu. Bu Türkiye'de çok kolay gerçekleşen bir şey değildir.

24 ülke bu turnuvaya katılmaya hak kazandı. Tek müslüman ülke biziz. Biz futbol oynamak için geleceğiz. Din, dil farklılıkları önemli değil. Bu argümanı kullanmamamız lazım. Sıcak bir karşılama yaşayacağımızı düşünüyorum.

 

"Biz Müslüman ülkeyiz ama ondan önce Avrupalıyız"

 

EURO 2016 elemelerinde ilk üç maç sonunda sadece 1 puanımız vardı ama Fransa biletlerini almıştık. Biz Müslüman bir ülkeyiz ama ondan önce Avrupalıyız. Fransa'da diğer Avrupalı ülkelerle birlikte olmak istiyoruz. Biz Müslüman Avrupalılarız. Bu kıtanın parçalarından biriyiz. 

 

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