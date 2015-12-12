Fatih Terim'den EURO 2016 değerlendirmesi: Çetin bir gruptayız

Türkiye'nin EURO 2016'daki ilk rakiplerini değerlendiren Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "sert" bir gruba düştüklerini belirterek, "Kağıt üzerinde grubumuz diğer gruplardan daha sert görünüyor ama elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"İlk 2'den gidemezsek en iyi 3. lük için uğraşırız ama ilk hedefimiz ilk grubu ilk 2 sırada bitirip gruptan çıkmak" diyen Fatih Terim'in, EURO 2016 D Grubu'ndaki diğer takımlarla ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın mevcut durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Öncelikle hayırlı kuralar demek istiyorum. Nice'de yapılan eleme grubu kuraları sonrasında da grubumuz için çok çetin bir grup demiştim. Diğer otoritelerin burada yaptığı yoruma göre yine çetin bir gruptayız. Biz Avrupa Şampiyonları'nda deneyimliyiz. Sahanın içerisinde hedef birliği yapmış, gönül birliği yapmış bir milli takımın neler yaptığını zaten herkese gösterdik. Burada olmaktan keyifliyiz.

"Grubumuz diğer gruplardan daha sert görünüyor ama..."

Gruptan çıkmak için her şeyi deneyeceğiz. Hırvatistan'la ilk maçımız... Yine Çek'ler de son maça geldi. Hayat böyle sürprizlerle dolu. Çek Cumhuriyeti antrenörü 'Fatih ben sana sölemiştim aynı gruba düşeriz diye' yanıma gelerek hatırlattı. İspanya'yı anlatmaya gerek yok. Şampiyonluklar yaşamış, bütün oyuncuları yıldız statüsünde. Çek'leri herkesi tanıyor. Bir biz yendik bir onlar yendi. Ben oyuncularıma güveniyorum. Milli takım bu turnuvada enteresan işler yapacak, yeni yıldızlar çıkaracak. Ben inanıyorum. Burada olmak ve yarışın içinde olmak en güzeli... Adalet için, sevgi için, barış için en önemli argüman futboldur. Burada bir kez daha bunu gördük.

Kağıt üzerinde grubumuz diğer gruplardan daha sert görünüyor ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk 2'den gidemezsek en iyi 3. lük için uğraşırız ama ilk hedefimiz ilk grubu ilk 2 sırada bitirip gruptan çıkmak. Teknik direktörlerin memnuniyetsizliği yüzlerine yansır, benim öyle bir halim yok gördüğünüz gibi..."