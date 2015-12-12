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Spor

Türkiye'nin EURO 2016'daki rakipleri belli oldu

Türkiye, turnuvadaki ilk maçını 12 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacak

12 Aralık 2015 20:36

A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği EURO 2016 Finalleri'nin kura çekimi gerçekleşiyor. Turnuvanın açılış maçı, 10 Haziran'da Fransa ve Romanyta arasında oynanacak. A Milli Takım, ilk maçına 12 Haziran'da Hırvatistan karşısında çıkacak.

A Grubu: 
Fransa
Arnavutluk
Romanya
İsviçre

B Grubu: 
İngiltere
Galler
Slovakya
Rusya

C Grubu:
Almanya
Kuzey İrlanda
Polonya
Ukrayna

D Grubu:
İspanya
Türkiye
Çek Cumhuriyeti
Hırvatistan

E Grubu:
Belçika
İrlanda Cumhuriyeti
İsveç
İtalya

F Grubu:
Portekiz
İzlanda
Macaristan
Avusturya

Paris'teki Paris Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.

 

Terim: Açılış maçında ev sahibi Fransa'yla oynamak isteriz

 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Katar hazırlık maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa Şampiyonası'nda açılış maçını oynamak istiyorum" demişti. Terim, "Herkesin gönlünden geçen bir grup vardır ama Avrupa Şampiyonası'na kadar gelmiş ülkeler arasında seçmek zordur. Bana göre her takım ciddi ve saygıdeğer. Ben açılış maçını oynamak isterdim. Fransa'yla tüm dünyanın önünde oynamak isteriz. Bu bize büyük katkı sağlar. Böyle bir festivalin açılışında oynamak isterim. Ben böyle başlamak isterim. Bazı oyuncular 'Aman hocam ilk maçtan ev sahibi Fransa'yla oynamayalım' dese de benim düşüncem bu. Ben çok daha uzağa bakıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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