Türkiye'nin EURO 2016'daki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği EURO 2016 Finalleri'nin kura çekimi gerçekleşiyor. Turnuvanın açılış maçı, 10 Haziran'da Fransa ve Romanyta arasında oynanacak. A Milli Takım, ilk maçına 12 Haziran'da Hırvatistan karşısında çıkacak.

A Grubu:

Fransa

Arnavutluk

Romanya

İsviçre

B Grubu:

İngiltere

Galler

Slovakya

Rusya

C Grubu:

Almanya

Kuzey İrlanda

Polonya

Ukrayna

D Grubu:

İspanya

Türkiye

Çek Cumhuriyeti

Hırvatistan

E Grubu:

Belçika

İrlanda Cumhuriyeti

İsveç

İtalya

F Grubu:

Portekiz

İzlanda

Macaristan

Avusturya

Paris'teki Paris Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.

Terim: Açılış maçında ev sahibi Fransa'yla oynamak isteriz

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Katar hazırlık maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa Şampiyonası'nda açılış maçını oynamak istiyorum" demişti. Terim, "Herkesin gönlünden geçen bir grup vardır ama Avrupa Şampiyonası'na kadar gelmiş ülkeler arasında seçmek zordur. Bana göre her takım ciddi ve saygıdeğer. Ben açılış maçını oynamak isterdim. Fransa'yla tüm dünyanın önünde oynamak isteriz. Bu bize büyük katkı sağlar. Böyle bir festivalin açılışında oynamak isterim. Ben böyle başlamak isterim. Bazı oyuncular 'Aman hocam ilk maçtan ev sahibi Fransa'yla oynamayalım' dese de benim düşüncem bu. Ben çok daha uzağa bakıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.