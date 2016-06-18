Fatih Terim yenilgiden sonra konuştu: Gereğini yapacağım

EURO 2016’da oynadığı iki maçı da yenilgiyle kapatan A Milli Takım’da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3-0’lık İspanya yenilgisi sonrasında "Gerekeni yapacağım" diye konuştu.



Terim üzgün olduğunu belirtirken, takımın çabuk vazgeçtiğini ve bu sonuç sonrasında ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.



Fatih Terim’in açıklamalarından satır başları şöyle; “Bugünkü sonuç bırakan ve vazgeçen bir milli takım ortaya koydu maalesef. Pes eden, bırakan ve vazgeçen… Ne bugün ne de başka zaman bunu kabul edeceğimi kimse düşünmesin. Gereğini yapacağımdan da kimse şüphe duymasın. Gereceği neyse yapacağız. Son maçımızı Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Bizi sevenler destek ve dularını esirgemesinler…



Samimiyetle herkesin üzgün olduğumu bilmesini isterim. Ama vazgeçen ve kabul eden bir adam değilim. Ancak böyle bir sonucun ne gerektirdiğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.



Arda Turan’a yapılan tepkiler hoş değil. Birçok şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Daha sakin, daha olgun…”