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Spor

Terim tercümana sinirlendi, basın toplantısını terk etti

EURO 2016'da İspanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, tercümanın soruyu İngilizce'ye çevirmemesine kızdı

16 Haziran 2016 22:51

2016 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımın İspanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Nice'de basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, toplantının sonlarına doğru tercüman Türker Tozar'a oldukça sinirlendi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, toplantının sonlarına doğru Mehmet Demirkol'un "Neden benimle ya da bensiz Milli takım yoluna devam edecek dediniz?" şeklindeki sorusunun ardından tercümandan bunu İngilizce'ye çevirmesini istedi.

Tercüman sonrasında "Hocam zaten soru Türkçe geldi" deyince sinirlenen Fatih Terim, tepkisini toplantı sonuna saklayarak soruya cevap verdi.

Toplantı bitiminde mikrofonunu çıkaran Fatih Terim ayağa kalkarak "Burada o kadar yabancı var. Neden çevirmiyorsun?" şeklinde tepki gösterdiktan sonra salonu terk etti.

 

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