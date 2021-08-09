Fatih Terim orta saha transferleri için devreye girdi

Stoper mevki için Danimarka ekibi Kopenhag’ın 22 yaşındaki savunmacısı Victor Nelsson’la anlaşan Galatasaray'ın orta sahadaki hedefleri ise Gedson Fernandes ve Aliou Dieng oldu.

Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda takımı güçlendirmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, stoper hattında bombayı patlatmıştı.

Danimarka ekiplerinden Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Victor Nelsson’u kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, ödeme koşulları ve son pürüzlerin giderilmesi sonrasında transferi resmen duyuracak.

Fernandes için özel görüşme

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; orta sahanın merkezinde geçen sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’i kadrosunda tutmayı hedefleyen Galatasaray, bu transferde Fatih Terim’i devreye sokacak.

Benfica’yla yapılan temasları hızlandırmak için Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa’yla görüşecek olan Terim, yakın dostluğu bulunan isimden bizzat Gedson’u isteyecek.

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Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Fernandes için elini çabuk tutmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yetenekli oyuncu sonrasında gözünü ön libero hattına çevirecek.

Aliou Dieng de listede

Sarı-kırmızılılar, Mısır Ligi ekiplerinden El Ahly forması giyen Malili futbolcu Aliou Dieng için gaza basacak.

Bu 3 transferle birlikte takımın eksiklerini önemli ölçüde tamamlamayı planlayan Galatasaray Yönetimi, ardından takımdan ayrılacak isimlerle birlikte listesine yeni eklemeler yapmayı planlıyor.