Victor Nelsson'da işlem tamam, 4 yıllık imza atılacak

Galatasaray, Avrupa devlerinin peşinde olduğu yıldız adayı Victor Nelsson'ı kadrosuna kattı. Galatasaray’ın, 7 milyon Euro’ya aldığı Victor Nelsson, yüksek tekniği ve geriden oyun kurmadaki başarısıyla dikkat çekiyor.



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Kopenhag’dan aldığı Victor Nelsson transferini, Alexandru Cicaldau’da uyguladığı formülle çözdü.



Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’nun 6,5 milyon Euro’luk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, bu paranın 500 bin Euro’sunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitlere bölmüştü.



Nelsson’un 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 1 milyon Euro’sunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon Euro’yu 3 yılda taksitler halinde verecek.

Terim'in listesinin ilk sırasındaydı

Teknik Direktör Fatih Terim’in stoper mevkisi için belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı oyuncu, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasın karşın, yönetimin hızlı davranması sayesinde Galatasaray’a kazandırıldı.



Henüz 22 yaşında olmasına karşın 189 resmi maça çıkan 1.85 metre boyundaki Victor Nelsson geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti.

Hafta için İstanbul'a gelecek

Galatasaray’ın bu yaz yaptığı 8. transfer olan Victor Nelsson hafta içinde İstanbul’a gelecek. 22 yaşındaki stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.



Galatasaray, Nelsson transferi ile hem kadrosunu güçlendirdi hem de geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptı.



Danimarka Ümit Milli Takımı’nda 35 kez forma giyip kaptanlığını yapan ve A Milli Takım’da da 1 maç görev alan 22 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takımda göstereceği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerine transfer olması bekleniyor.



4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Victor Nelsson’a her sezon için 900 bin Euro garanti ücret verilecek.