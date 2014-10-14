Fatih Terim: Maalesef seçim benim olduğu için hatalıyım

Letonya ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımın teknikm direktörü Fatih Terim, "Oyun, taktik, seçim bana ait olduğuna göre hata da vebal de bana ait" dedi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Kazanmalıydık. Beraberlik, bu sonuç bizim işimize gelmez ama kazanamadık. Oyncularım ellerinden geleni yaptılar. Oynatma, seçim bana ait olduğuna göre hata da bana ait. Ben onlara güvendim ama olmuyor. Kaçırıyoruz, kalemize gelmeden gol yiyoruz. Bunlar devam ettiği sonucunda kabahati kendimde ararım. Bu kadar pozisyona giriyorsanız kazanmalısınız. Dolayısıyla bu vebal bana ait.



'Son 4 günde kazanabileceğimiz iki maçta 1 puan aldık'

Bir takım olmak için bir süre gerekir. Değişimde bazı şeyler de gösteriyorsunuz, bizde ne sabır ne bekleme var ki biz de öyle bir şey istemedik açıkcası. Son 4 günde, iki kazanabileceğimiz maçı maalesef 1 puanla bitirdik. Bu bizim için güzel bir şey değil. Türkiye için başarı değil. Aramızda çok fark var, bu farkı da sahada gösteriyorsunuz. Burada Türk Milli Takımı 1-0 öne geçtikten sonra, burayı 3 puanla kapamalıdır.

'Daha çok takım olmak bizi başarıya götürür'

Sadece gol yemek değil. Oyunu daha takım gibi, daha benim istediğim gibi, mesela zaman zaman müthiş bir oyun var. Bunu yüksek dakikalara yaymak zorundayız. Maalesef, seçim benim olduğu için ben hatalıyım. Daha çok mücadele, daha çok takım olmak bizi başarıya götürür."