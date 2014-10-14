Milli Takım yine kazanamadı: 1-1

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı.

İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Bobby Madden'in yönetiminde, Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, oyunu rakip sahaya yıktı.

Orta alanda kontrolü elinde bulunduran ay-yıldızlı ekip, hücumda Olcay Şahan ve Umut Bulut ile etkili oldu. Bu oyuncularla ilk 20 dakikada tehlikeli ataklar geliştiren milliler, kaleci Kolinko'ya takıldı.



Savunmada Letonya'ya pozisyon vermeyen A Milli Takım, hücumda baskılı bir mücadele sergilemesine rağmen ilk yarıda gol atamadı.

Maça savunma yaparak başlayan Letonya, Türkiye'nin etkili mücadelesi karşısında oyunu kendi yarı sahasında kabul etti.



Savunmada kazandığı toplarla uzun oynayarak, hızlı çıkma planları yapan ev sahibi takım, ileride aradığı pozisyonları bulamadı. Türkiye karşısında önemli bir gol tehlikesine giremeyen Letonya, kalecisi Kolinko'nun iyi performansıyla ilk yarıyı gol yemeden tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Türkiye, karşılaşmanın 47. dakikasında Bilal Kısa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Letonya, 54. dakikada Sabala'nın penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere biterken, A Grubu'nda Letonya puanını 2'ye, Türkiye ise ilk puanını kazandı.

Gruptaki diğer maçlarda İzlanda, Hollanda'yı 2-0, Çek Cumhuriyeti de, Kazakistan'ı deplasmanda 4-2 mağlup etti.