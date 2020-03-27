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Spor

Fatih Terim’in kızı Buse Terim: Babamın durumu iyiye gidiyor

"Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum"

27 Mart 2020 12:17

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. 

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum” ifadelerine yer verdi.

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