Fatih Terim'in derbi ilk 11'indeki 9 isim belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11'inden dokuz isim belli oldu.

Fatih Terim'in 66. kez derbiye çıkacağı Galatasaray'da, Fenerbahçe karşısında forma giyecek isimler büyük ölçüde belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda; kalede Muslera, stoperde Donk-Marcao ikilisi, sol bekte Saracchi, orta sahada Taylan, Belhanda ve Arda, sol açıkta Onyekuru'nun yeri garanti.

Son iki forma için adaylar: Oğulcan-Emre Kılınç-Babel-Mohamed

Yeni transfer Yedlin de sağ bekte Linnes yerine tercih edilecek. Derbide ilk 11'deki 9 oyuncusunu belirleyen Terim, kalan 2 forma için son kararını henüz vermedi. Emre Kılınç ve iyileşen Oğulcan sağ açık, Babel ve Mostafa Mohamed forvet için kıyasıya rekabet halinde.

Terim, bugün yapılacak taktik çalışmada kadroyla ilgili son kararını verecek.

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