Fatih Terim: Hakkımız olan bir galibiyet

Galatasaray, Kasımpaşa engelini 2-1'lik skorla geçerek liderliğini sürdürürken Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şartların zor olduğu bir maç oynadıklarını dile getiren Terim, "Hakkımız olan bir galibiyetti" dedi.

Ağır hava ve zemin şartlarından söz eden Fatih Terim, ''İki tarafı da tebrik etmek lazım. Futbol günlük güneşlik bir oyun değil ama futbol kar boranın oyunu da değil. Zeminin kontrol ettiği bir top ya da oyun... Bu kolay bir şey değil. Bütün çalışmalarınız, alışkanlıklarınız bir tarafa bırakılıyor. İlk yarı için söyleyeceğim tek şey var. Zaman zaman helal olsun dedirtecek bir Galatasaray oyunu vardı. Sanki normal bir zeminmiş gibi oynadık. Bu zeminde hiç hata yapmadan baya da pozisyona girdik ve 1-0 önde girdik'' diye konuştu.

''Bu zor şartlarda kazandık, biz zaten dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz''

''Tabii ikinci golü atmadığınız sürece sıkıntılı bir durum. Topun gitmemesi, çamur... Oyunu duran toplar, uzun toplar, seken toplar, yan toplar gibi başka oyun anlayışının ortaya koyulduğu bir maç oldu ve alakası yokken bir gol yedik. Sonra oyuna müdahale edebildiğimiz kadar ettik ve Henry'nin hızı da penaltıyı getirdi. Hakkımız olan bir galibiyetti. Kasımpaşa da her an her şeyi yapabilecek bir takım. Ancak şartlar ne olursa olsun bu zor şartlarda kazandık. Biz zaten dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalarla, sakatlıklarla geliyoruz. Bu havaya, bu şartlara, bu olağanüstü zor şartlara rağmen kazandık.''

''Kerem Aktürkoğlu'na daha çok şans vermeyi düşünüyorum''

''Kerem'e daha çok şans vermeyi düşünüyorum. Elimden geldiği kadar da veriyorum. Ben Erzincanlılara teşekkür ederim, özellikle transferinde bize yardımcı olan Kemal Kılıç hocamıza da teşekkür ederiz. Ben nereden geldiğine bakmıyorum. Benim oyun mantığıma uygun gençler her daim oynuyor zaten. Kimi Liverpool'da kimi başka yerde... Kerem daha iyi olacak. Attığı gole de sevindim. Kiralık verdiğimiz gençler de inşallah iyi oynayıp geri dönecekler.''

''Mostafa Mohamed genç ve önemli bir yetenek''

''Mohamed her şeyden önce iyi oynuyor. Topu taşıyıp bizi hücuma çağırması atak oyuncuları için çok önemli. Mohamed bunu çok iyi yapıyor. Hava toplarında zaten çok etkili. İyice alıştığı zaman daha iyi olacak. Önemli ve genç bir yetenek. Bize katkısı olan gençlerin gol atması ya da başarılı olması hepimizi sevindiriyor. Bunun sayısını artırırsak Galatasaray'ın kurtuluşu demek olur.''

TIKLAYIN - Spor yazarları, Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla ilgili ne dedi?