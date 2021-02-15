Spor yazarları, Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla ilgili ne dedi?
15 Şubat 2021 09:09
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Spor yazarları, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
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Erman Toroğlu: Dün akşam futbol var mıydı? Yoktu. "Peki sahanın en iyi adamı kim?" derseniz. Kesinlikle "Hakem" derim. Büyük takım, küçük takım demedi. Gördüğünü çaldı aferin. Ezilmediğini sahada hissettirdi. Bu çok önemli. Aynen devam et. Kasımpaşa'nın da gol atacak hali yok. Muslera'nın inanılmaz hatası... Tabi şunu da ilave etmek lazım. Arada sırada Muslera'nın da hata yapmaya hakkı var. Tabi bunun oranının çok düşük olması lazım, Muslera kalitesinde bir kalecide. G.Saray öyle bir 3 puan aldı ki 'altın değerinde' bile demem. Pırlanta değerinde! Çamur zeminde, çamur gibi bir maç izledik. G.Saray şanslıydı. [Sabah]
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Deniz Çoban: Kasımpaşa lehine penaltı çalması gereken hakem, pozisyonu devam ettirdi. 87’de Onyekuru yerde kaldı. Bu kez hakem tereddütsüz penaltı noktasına gitti. Ertuğrul topa dokunamamıştı ve hamlesi rakibineydi. Karar doğruydu. Hakem bir takımın lehine çaldığı penaltıyı diğer takım lehine çalmayınca hayliyle eleştirilerin hedefi oldu. (Fanatik)
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Şansal Büyüka: İlginçtir, ilk yarıda sadece ilk on beş dakikada “fazla mesai” yapan kaleci Ertuğrul, ikinci yarıda Galatasaray baskısına rağmen sıkıntı çekmezken, belki bir saniyelik gecikmenin bedelini penaltıyı yaparak ödedi. Belki de bu pozisyonda Onyekuru çabukluğunu hesaplayamadı. “Onyekuru daha erken niye girmedi?” diyenler olabilir. Kazandırdığı penaltı sonrası bu konuda haklı da olabilirler. Ama saha koşulları düşünüldüğünde Galatasaray’ın başlangıç on biri en azından yanlış değildi. Sonuçtan bağımsız, iki takım oyuncularını da, bu “futbol işkencesine” tahammül ettikleri için tebrik ederim. Bize bu sahaları layık görenlere de “yazıklar olsun” mesajımı gönderirdim. [Milliyet]
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Levent Tüzemen: G.Saray puan kaybetseydi oynadığı oyun ve yakaladığı pozisyonlar ve futbol adına adaletsiz olurdu. G.Saray'ı zirveye iki yeni transferi Onyekuru ve Mostafa taşıdı. Onyekuru penaltı kazandırırken maç boyu fizik gücü ile rakip defansı dağıtan Mostafa da golünü atıp Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı. [Takvim]
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Ömer Üründül: G.Saray'ı en rahatlatan olay dörtlü defans bloğunun hepsinin fizik açıdan güçleriyle bu tip zemini iyi kullanmalarıydı. Bu yüzden de G.Saray, oyun kurgusu bozulsa da pozisyon vermiyordu. Ama Muslera'dan hiç alışık olmadığımız bir büyük hata gelince skora denge geldi. Bundan sonra G.Saray işin ciddiyetini anlayarak yüklendi. Fatih Terim de arka arkaya hamlelere başladı. Baskı arttı. Kasımpaşa da büyük direnç gösteriyordu. Sonuçta Onyekuru yine yaptığı ani sızmayla takımına penaltıyı kazandırdı. Ve G.Saray zorlandığı maçta üç puanı aldı. G.Saray'ın ilk yarım saatten sonra oyun düzenini oturtamamasının en önemli nedeni orta saha teşkilinde Fernandes, Etebo ve Kerem'in birbirlerini hiç tanımamasıydı. [Sabah]
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Ali Gültiken: Kötü zemin de savunma yapan takımın avantajına hücum yapan takımın da dezavantajına olur. Galatasaray rakibin savunması kadar bu şartları da aştı. Geldiği günden beri takımın çehresini değiştiren Onyekuru ve Mohamed biri penaltıyı alan biri de atan olarak Galatasaray'ı bu zorlu şartlarda güldüren isimler oldular. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hayati derecede önemli maçı bu kadar sıkıntılı ortamda kazanabilmek de Galatasaray'ın bambaşka bir yönünü de ortaya koydu. Sahaya ve hava şartlarına rağmen yılmayan kazanma iradesi galip geldi. [Sabah]
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Reha Kapsal: Yapmak oyunlarının değil bozmak, oyunlarının devreye girdiği bir karşılaşma oldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarı zaman zaman oyundan düşse de oyunu kontrol edemeseler de bireysel oyuncu performansıyla golü bulmasını bildi. Böylesine kötü hava ve zemin şartlarında sarı-kırmızılılar, 3 puanı zorlansalar da aldılar. Sarı-kırmızılılar, 'iki devrede de farklı oyun' sergiledi. İlk yarıdaki başarılı oyunu, ikinci devre sürdüremedi ve gol bulmakta ve organizasyonda sıkıntılar yaşadı. [Fotomaç]
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Galatasaray'dan korktukları kadar Allah'tan korkmayan hakemlerimiz nedeniyle bu ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş hatta son haftalardaki yükselişiyle zirvelere tırmanan Trabzonspor fazla ümitlenmesin. Serdar Tatlı'nın da hakem çetesinin son kurbanı olacağı kesin belli oldu. Daha dün zumba hocası iken hakem olan, daha bu yıl elit kategoriye çıkan bir hakem hemen her faulde Paşalı oyunculara kart gösterdi. Yerde 2 futbolcu kaldıysa muhakkak faul Galatasaray lehine verildi. [HaberTürk]