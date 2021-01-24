Fatih Terim'den transfer açıklaması: Yeni bir takım ortaya koymak istiyorum

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi. Terim, "Yeni bir takım ortaya koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçını tek golle kazandı ve haftayı kayıpsız kapattı. Karşılaşma sonrası beIN Sports'a konuşan Fatih Terim, şunları söyledi;

"Malatya'yı mücadelesinden ötürü kutluyorum. Bize gelince, böyle bir sahada oyuna hükmetmek isteyen bir takım için hiç kolay olmayan bir maç. Buna rağmen özellikle ikinci yarıda oyunun tüm hakimi Galatasaray'dı. Oyuncu performanslarını, gidişatı değerlendirerek hamle yapmak çok da kolay değil. Benchte yapılacak her hamleyi yapmayı düşündük. Olur veya olmaz. Seti iyi oynayanlardan sonra, arkaya koşanları seçtik."

"Kupada yediğimiz golün aynısını attık. 95, 96'larda çok gol yedik, çok puan kaybettik. 10 kişiyken atıp VAR'dan dönüp gol yediğimiz maçlar oldu. Üç puan bizim için başka şey ifade ediyor artık. Bu taktiksel anlayış içerisinde, bu kültürü geliştirmeye çalışıyorum. İyi gidiyoruz. Böyle bir sahada çok zor bizim için. Kaybedilecek iki puan bizi yukarıdan edebilirdi. Rakibi oynatmamak kolay, oynamak zor bu sahada."

Farklı bir takım ortaya koymak istiyorum

Transfer hakkındaki soruları yanıtlayan Fatih Terim, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile birlikte yeni bir takım ortaya koymak istediğini söyledi.

"İnşallah transferler devam eder. Yönetim uğraşıyor. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Aynı şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum. Sanki hesap sorar gibi."

"Pürüzler olmasaydı da daha önce gelseydi keşke Onyekuru. Önemli katkısı olacaktır. Mümkünse yeni bir takım ortaya koymak istiyorum. Büyük bir bölümünün sonradan Galatasaray'a önemli ekonomik katkılar sağlayacak yaşta olması gerekiyor. Herhangi bir yaş bazı için söylemiyorum. Bazen yaş almışlar da çok faydalı oluyor. Genel felsefemi söylüyorum. Halil ve Onyekuru genç yetenekler. Bir an önce hazırlamak dileğimiz."

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