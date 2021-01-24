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Spor

Galatasaray'da üç puanı Ryan Babel getirdi

24 Ocak 2021 15:16

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 88. dakikada Ryan Babel'in attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0  yenerek puanını 39'a yükseltti.

Galatasaray iki maç sonra deplasmanda kazandı.

İlk 45 dakikası golsüz sona eren maçın ikinci yarısı da düşük tempoya sahne oldu. Gol pozisyonu açısından kısır geçen devrede taraflar üretkenlikten uzak bir görünüm sergiledi. 

Mücadelede eşitliği bozan taraf Galatasaray oldu. 88. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışından gönderdiği şut Malatyaspor ağlarıyla buluştu. Hollandalı yıldız Süper Lig'de dördüncü golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

 

 

 

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