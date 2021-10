Fatih Terim'den Marcao açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marcao bir hata yaptı. Cezasını çekiyor ve daha da çekecekmiş gibi gözüküyor" açıklamasını yaptı.

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, kırmızı kart görmüş ve kadro dışı bırakılmıştı.

Terim, Randers maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şöyle:

"Rakibimizi analiz ettik. Klasik bir Kuzey ülkesi takımıyla oynayacağız. Mücadelesi yüksek, tempolu ve temaslı oyunu seven bir takıma karşı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak ama ben takımıma güveniyorum.

Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray değerlerini, camiamızın en önemli isimlerinden öğrenmemekle kalmayıp aynı zamanla onlarla yaşayarak öğrendim. Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil, bundan sonra da en iyi şekilde koruyacağıma herkes emin olabilir. Değerlerimizden taviz vermeden, kulüp çıkarlarına göre karar vereceğimiz. Kosecki ve Felipe Melo olayları deniyor. Her antrenmanda, soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Ancak bunlar bizim alanımızdır. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz. Sadece bizde değil, futbol aleminde her antrenmanda, her koridorda çeşitli olaylar oluyor. Ama bunlar sabah biter, öpüşülür, ayrılırlar. Bu bizim olay. Ama bu olay akredite alanda gerçekleşti. Bunu yönetmek o kadar kolay değil. Kimseden bir şey saklamıyoruz, ama birilerinin dediklerine göre de hareket etmeyeceğiz.

Galatasaray menfaatlerini koruyarak ama değerlerinden de taviz vermeden devam edeceğiz".

