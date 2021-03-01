Fatih Terim'den dikkati çeken "mart" istatistiği; 7 kez şampiyon

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Galatasaray, <strong>Fatih Terim</strong> yönetiminde mart ayına lider girdiği önceki yedi sezonu da şampiyon olarak tamamladı.</p>\n<p><strong>Galatasaray</strong> 57 puanla liderliğini sürdürürken <strong>Beşiktaş</strong> ve <strong>Fenerbahçe</strong> 54'er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.</p>\n<p>Ligde üst üste 8 galibiyet alarak dikkati çeken Galatasaray'da Fatih Terim ile ilgili bir istatistik göze çarpıyor.</p>\n<p>Sabah'ın <a rel="nofollow" href="https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2021/03/01/galatasaraydan-dikkat-ceken-istatistik-7-kez-sampiyon" target="_blank" rel="noopener">haberine</a> göre Galatasaray, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde bugüne kadar mart ayına 7 kez lider girerken bunların tamamında şampiyonluğu göğüsledi.</p>\n<p>1996-2000 arası üst üste 4 sene mart ayına lider giren sarı-kırmızılı ekip, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında da bu aya lider girerken Mayıs'ta şampiyonluğa ulaştı.</p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ertugrul-ozkok-erol-bulut-cok-az-teknik-direktorun-yapabilecegi-bir-sey-yaparak-mesut-ozil-gibi-bir-uluslararasi-stari-kulubeye-aldi,936034" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ertuğrul Özkök: Erol Bulut, çok az teknik direktörün yapabileceği bir şey yaparak Mesut Özil gibi bir uluslararası starı kulübeye aldı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/foto-haber/spor-yazarlari-fenerbahce-nin-deplasmanda-trabzonspor-u-yendigi-macla-ilgili-ne-dedi,11302" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u yendiği maçla ilgili ne dedi?</a></strong></p>\n</body>\n</html>