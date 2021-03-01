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Spor

Fatih Terim'den dikkati çeken "mart" istatistiği; 7 kez şampiyon

01 Mart 2021 10:08

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde mart ayına lider girdiği önceki yedi sezonu da şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray 57 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş ve Fenerbahçe 54'er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

Ligde üst üste 8 galibiyet alarak dikkati çeken Galatasaray'da Fatih Terim ile ilgili bir istatistik göze çarpıyor.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde bugüne kadar mart ayına 7 kez lider girerken bunların tamamında şampiyonluğu göğüsledi.

1996-2000 arası üst üste 4 sene mart ayına lider giren sarı-kırmızılı ekip, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında da bu aya lider girerken Mayıs'ta şampiyonluğa ulaştı.

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